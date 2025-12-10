Secciones
Messi Cup: goleada de Inter Miami y agónico empate entre River y Barcelona

El capitán argentino inauguró su torneo sub-16; los juveniles no perdieron la oportunidad de tomarse fotos con él.

UN IMÁN. Los juveniles de River rodean a Lionel Messi, la gran atracción de la jornada. UN IMÁN. Los juveniles de River rodean a Lionel Messi, la gran atracción de la jornada.
Hace 2 Hs

Lionel Messi se convirtió en el protagonista perfecto del primer día de competencia del torneo juvenil que él mismo impulsó, una cita creada para promover el crecimiento y el roce internacional de jugadores Sub-16. Este martes, el capitán de la Selección Argentina estuvo en el "Chase Stadium" para presenciar la presentación del Inter Miami y el vibrante cierre entre River y Barcelona.

Apenas unas horas después de recibir el premio al MVP de la temporada de la MLS (galardón que ganó con una diferencia abrumadora) Messi se instaló en uno de los palcos del estadio de Fort Lauderdale, mate en mano, para ver el inicio del certamen. Y el debut local no decepcionó: Inter Miami goleó 4-0 a Newell’s con tantos de Nicolás Piñeros, Leandro Padilla y un doblete de Zidane Cadet, bajo la conducción técnica de Diego García.

Antes del inicio formal del torneo, la lluvia obligó a modificar parte del acto inaugural. “Queríamos que todos los chicos estuvieran en la cancha, pero así era imposible. Todavía quedan días para disfrutar. Ojalá esta experiencia sea especial para los jugadores y para las familias que los acompañan. Ahora voy a saludarlos y voy a estar compartiendo estos días con ellos”, explicó Messi.

River empató con Barcelona, en el debut en la Messi Cup

La noche cerró con un duelo cargado de emociones entre Barcelona y River. Los juveniles millonarios, antes del partido, cumplieron un sueño: conocieron al campeón del mundo. 

Barcelona abrió el marcador con un golazo de Rulan Mba. River lo dio vuelta en el complemento gracias a un penal ejecutado por Bruno Cabral y a un desvío de Joaquín Amor. Pero cuando parecía que se llevaba la victoria, un centro mal despejado por el arquero Estéfano Sarro derivó en una serie de rebotes que Ahmed Abarkane aprovechó para sellar el 2-2 definitivo sobre el final.

