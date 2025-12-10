Messi Cup: goleada de Inter Miami y agónico empate entre River y Barcelona

Apenas unas horas después de recibir el premio al MVP de la temporada de la MLS (galardón que ganó con una diferencia abrumadora) Messi se instaló en uno de los palcos del estadio de Fort Lauderdale, mate en mano, para ver el inicio del certamen. Y el debut local no decepcionó: Inter Miami goleó 4-0 a Newell’s con tantos de Nicolás Piñeros, Leandro Padilla y un doblete de Zidane Cadet, bajo la conducción técnica de Diego García.