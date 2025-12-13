Revelaron los detalles de la muerte de Mary Magdalene, la influencer que cayó de un noveno piso en Tailandia

El incidente se viralizó en video, mostrando a la joven incapaz de sostenerse. Poco después, la modelo publicó un mensaje críptico en sus redes: "Alguien que me quiera, por favor". A esto se sumó un cambio perturbador en su perfil principal de Instagram (@mary853magdalene), donde renombró su usuario a "MaryMagdaleneDied" (Mary Magdalene murió), un detalle que ahora cobra un sentido premonitorio.