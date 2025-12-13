Secciones
Revelaron los detalles de la muerte de Mary Magdalene, la influencer que cayó de un noveno piso en Tailandia

La modelo mexicana de 33 años, conocida por sus cirugías extremas, falleció apenas 10 minutos después de registrarse en el hotel.

Hace 1 Hs

Las autoridades tailandesas revelaron nuevos detalles sobre la investigación de la muerte de Mary Magdalene, la influencer hallada sin vida el pasado martes 9 de diciembre en el estacionamiento del hotel Patong Tower, en Phuket. La joven falleció tras precipitarse desde el balcón de su habitación en el noveno piso de este condominio turístico.

La modelo mexicana, de 33 años y cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Góngora, era conocida en redes sociales por su historial de modificaciones corporales extremas, iniciadas a los 21 años. Su nombre artístico, María Magdalena, era una referencia directa a la figura bíblica.

Una cronología inquietante

El teniente coronel de policía Chanarong Prakongkuea confirmó el deceso y compartió una cronología que desconcertó a los investigadores, ya que la influencer se registró para una estancia de una sola noche apenas 10 minutos antes del fatal desenlace.

Según el personal de recepción, Mary subió a su habitación alrededor de la 1.30 p.m. (hora local). Solo 10 minutos después, su cuerpo fue encontrado en la planta baja. La habitación, ubicada en el corazón de Patong y a pocos metros de la famosa playa, tenía vistas directas al mar.

Indicios en la escena

"Dentro de su habitación encontramos los zapatos de la fallecida justo frente a la salida al balcón, lo que indica que salió descalza antes de saltar", señaló el comisario Prakongkuea, sugiriendo la hipótesis del suicidio. Sus restos fueron trasladados al Hospital Vachira Phuket para la autopsia correspondiente, mientras se notificaba a la Embajada de México.

El trágico final de Magdalene estuvo precedido por señales preocupantes. Tres semanas antes, el 20 de noviembre, generó alarma en la isla Koh Phi Phi al ser hallada tendida fuera de un bar en evidente estado de ebriedad. La policía local la escoltó a su hotel bajo el programa de seguridad turística "Tú bebes, yo conduzco".

El incidente se viralizó en video, mostrando a la joven incapaz de sostenerse. Poco después, la modelo publicó un mensaje críptico en sus redes: "Alguien que me quiera, por favor". A esto se sumó un cambio perturbador en su perfil principal de Instagram (@mary853magdalene), donde renombró su usuario a "MaryMagdaleneDied" (Mary Magdalene murió), un detalle que ahora cobra un sentido premonitorio.

