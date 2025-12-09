“De admirar”: la sorpresa de una venezolana al descubrir el amor de los argentinos a la bandera

Es sabido que los argentinos tenemos un amor especial por nuestro país o, al menos, una manera singular de expresarlo. Los colores blanco y celeste representan el símbolo que nos aúna y que también nos hace reconocibles ante los otros. Por eso, una influencer venezolana sorprendida intentó dar una explicación al amor que tenemos los argentinos por nuestra bandera y su teoría se viralizó en las redes sociales.