“De admirar”: la sorpresa de una venezolana al descubrir el amor de los argentinos a la bandera

Es sabido que los argentinos tenemos un amor especial por nuestro país o, al menos, una manera singular de expresarlo. Los colores blanco y celeste representan el símbolo que nos aúna y que también nos hace reconocibles ante los otros. Por eso, una influencer venezolana sorprendida intentó dar una explicación al amor que tenemos los argentinos por nuestra bandera y su teoría se viralizó en las redes sociales.
María Victoria Rosas es venezolana y en su cuenta de TikTok comparte su día a día en Argentina. Emigró de su país por la crisis y explica que, recién cuando salió de allí, empezó a valorar las tradiciones que tenía. Le sorprende que los argentinos, en cambio, valoren tanto su propia cultura y hagan gala de sus comidas, música y tradiciones sin necesidad de salir de su país.
Venezolana sorprendida por el amor a la bandera argentina
En su cuenta de TikTok, Rosas tiene cerca de 50.000 seguidores. Allí cuenta sus descubrimientos y compara las diferencias entre su país de origen y el lugar en el que vive actualmente. “Descubrí por qué los argentinos aman tanto su bandera”, contó sorprendida en uno de sus videos que enseguida se llenó de argentinos dándoles más información al respecto.
“No es que nosotros no la amemos –señaló sobre los venezolanos–. Pero hay que llegar a un consenso en que los argentinos idolatran su bandera, aman su bandera”. Es que el concepto que le generó curiosidad fue el de abanderado académico, algo que no existe en Venezuela.
@rosasmariana2 Ig: rosasmariana2 #fyp #foryoupage ♬ sonido original - Mariana Victoria Rosas
“Abanderados son las personas que estudian mucho, que tienen buenas notas, llevan la bandera, izan la bandera. ¿Entiendes que por matarte estudiando, tu premio es llevar la bandera?”, comentó sorprendida. También recordó que en su país, en cambio, llevar la bandera no era un signo de orgullo, sino más bien algo que podía producir incomodidad, por ejemplo, durante el izamiento.
“Acá es un premio. ¡Imagínate el amor que se les inculca a los argentinos por su bandera! Si estudias mucho, llevas la bandera: de admirar”, dijo. El video superó el millón de reproducciones y llegó casi a 6.000 comentarios con personas divididas entre la defensa del amor a la bandera bolivariana y los argentinos que explicaron, con todo entusiasmo, otros puntos de contacto con la enseña patria.