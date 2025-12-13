Alerta por el ciberbullying y los riesgos digitales: la mirada de Tucumán en un foro internacional

La preocupación por el avance del ciberbullying y otras formas de violencia en entornos digitales volvió a quedar en primer plano durante la Conferencia Virtual Internacional “Ciberbullying: Prevención, impacto y ciudadanía digital”, organizada por el Centro de Estudios y Justicia en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. En ese marco, el secretario de Participación Ciudadana de Tucumán, José Farhat, fue invitado como expositor para compartir su mirada sobre los desafíos que enfrentan las infancias y adolescencias en el mundo digital.
Farhat, reconocido por su trayectoria en políticas públicas vinculadas a la seguridad digital, la prevención del grooming y el trabajo con comunidades educativas, estructuró su intervención a partir de una premisa central: “Lo digital no es un mundo paralelo, sino una extensión del mundo humano”. Desde esa perspectiva, sostuvo que comprender esa continuidad resulta clave para diseñar estrategias eficaces de prevención y acompañamiento.
“No podemos pensar las violencias en internet como fenómenos aislados: responden a dinámicas sociales, culturales y familiares que se amplifican en la tecnología”, expresó el funcionario tucumano durante su exposición, en la que se abordaron los cambios en los riesgos en línea a medida que aumenta la exposición tecnológica, especialmente entre jóvenes.
En ese contexto, Farhat retomó estudios recientes y compartió datos que reflejan las principales preocupaciones sociales en torno al uso de internet. Entre ellos, destacó una gráfica elaborada por Google en 2021, que muestra que el grooming encabeza la lista de inquietudes de las familias argentinas, con un 22%. Le siguen el contenido inapropiado, con un 15%; el ciberacoso, con un 14,8%; y los temas vinculados a privacidad y seguridad, que alcanzan el 13,8%. Si bien existen otras preocupaciones de menor incidencia, todas convergen en un mismo punto: el creciente temor de madres y padres frente a los riesgos del entorno digital.
Para Farhat, estas cifras dejan al descubierto una brecha significativa entre la preocupación adulta y la respuesta educativa. “Muchas veces las familias saben que existe un riesgo, pero no cuentan con herramientas para acompañar los procesos digitales de sus hijos”, advirtió, al subrayar la necesidad de fortalecer instancias de formación y orientación.
La exposición también puso el foco en los niveles de conectividad en el país. Según datos sobre el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por grupos etarios, elaborados por el Indec en 2023, Argentina presenta altos niveles de acceso en todas las edades, con un impacto particularmente marcado entre adolescentes y jóvenes, donde el uso del teléfono celular supera ampliamente el 95%.
Frente a este escenario, Farhat insistió en que la masividad del acceso vuelve indispensable la construcción de una ciudadanía digital sólida. “No se trata solo de usar dispositivos, sino de comprender las implicancias éticas, emocionales y sociales del estar conectados”, sostuvo.