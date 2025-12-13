Alerta por el ciberbullying y los riesgos digitales: la mirada de Tucumán en un foro internacional

En ese contexto, Farhat retomó estudios recientes y compartió datos que reflejan las principales preocupaciones sociales en torno al uso de internet. Entre ellos, destacó una gráfica elaborada por Google en 2021, que muestra que el grooming encabeza la lista de inquietudes de las familias argentinas, con un 22%. Le siguen el contenido inapropiado, con un 15%; el ciberacoso, con un 14,8%; y los temas vinculados a privacidad y seguridad, que alcanzan el 13,8%. Si bien existen otras preocupaciones de menor incidencia, todas convergen en un mismo punto: el creciente temor de madres y padres frente a los riesgos del entorno digital.