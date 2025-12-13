Hallaron el DNI de L-Gante en un allanamiento y analizan si fue usado por la banda de los "caranchos top"

El nombre de L-Gante volvió a quedar asociado a una causa judicial de alto impacto. Esta vez, no por una imputación directa, sino por el hallazgo de una copia de su Documento Nacional de Identidad durante una serie de allanamientos vinculados a la investigación de los llamados “caranchos top”, una organización acusada de llevar adelante una de las maniobras de fraude a aseguradoras más grandes de los últimos años.
La fotocopia del DNI del artista fue encontrada en uno de los estudios jurídicos inspeccionados en el marco de la causa. El procedimiento fue realizado por agentes de la Policía bonaerense con apoyo de fuerzas federales y se enmarca en una investigación que sigue sumando derivaciones y elementos sensibles.
Según pudo saber Infobae, los allanamientos se realizaron esta semana en múltiples domicilios ubicados en Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel, Ituzaingó y en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En uno de esos operativos apareció la documentación correspondiente al cantante.
La copia del DNI de L-Gante fue secuestrada junto con el resto de las pruebas reunidas durante los procedimientos. No obstante, fuentes judiciales aclararon que por el momento no se pudo establecer si el músico mantenía algún vínculo con la organización investigada o si su identidad fue utilizada sin su consentimiento para concretar maniobras fraudulentas.
El operativo fue dirigido por el fiscal Claudio Oviedo y ordenado por la jueza de Garantías Karina De Luca. En total, se llevaron adelante 30 allanamientos, que derivaron en 10 detenciones y más de 110 personas imputadas. Aún no trascendieron detalles precisos sobre el rol que cada uno de los acusados habría cumplido dentro de la estructura delictiva.
Entre los elementos incautados durante las inspecciones figuran poderes notariales falsos, diagnósticos médicos apócrifos, presupuestos adulterados de talleres mecánicos, armas de guerra y estupefacientes. Además, la Justicia mantiene activos pedidos de captura nacional e internacional contra ocho prófugos.
La investigación se inició meses atrás y tomó mayor impulso a partir de nuevas denuncias presentadas por las aseguradoras Zurich y Federación Patronal, que aportaron 45 hechos adicionales. Ese material permitió a los investigadores profundizar en el funcionamiento interno y la estructura de la banda.
De acuerdo con lo establecido en la causa, la organización operaba con un esquema definido: captaba personas con pólizas de seguro vigentes, simulaba accidentes y luego presentaba reclamos ante distintas compañías aseguradoras utilizando certificados médicos falsos y poderes notariales truchos.
El líder de la banda fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado que ya era conocido en redes sociales por su cuenta “Tu Abogado Responde”, donde promocionaba su estudio jurídico y ofrecía supuestos consejos legales a víctimas de accidentes, con una estética y producción propias de un influencer.
En las primeras etapas de la investigación, Giovanelli logró mantenerse fuera del alcance de la Justicia, aunque finalmente se entregó a comienzos de julio. Junto a él fueron imputados Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank, Reynaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano, quien continúa prófuga.
El expediente judicial da cuenta de al menos 11 hechos comprobados ocurridos entre 2022 y 2025, en los que la estructura armó informes médicos, poderes y presupuestos mecánicos falsos, tramitó reclamos con documentación apócrifa y gestionó pagos a supuestos accidentados.
Los registros de la causa también revelan que una de las escribanas cuyos sellos y firmas aparecieron en los documentos negó haber emitido esos instrumentos. Otras dos profesionales declararon que la mayoría de los poderes eran totalmente falsificados y que incluso recibieron consultas de personas cuyos nombres figuraban en escritos que no estaban asentados en sus libros notariales.