Hallaron el DNI de L-Gante en un allanamiento y analizan si fue usado por la banda de los "caranchos top"

El nombre de L-Gante volvió a quedar asociado a una causa judicial de alto impacto. Esta vez, no por una imputación directa, sino por el hallazgo de una copia de su Documento Nacional de Identidad durante una serie de allanamientos vinculados a la investigación de los llamados “caranchos top”, una organización acusada de llevar adelante una de las maniobras de fraude a aseguradoras más grandes de los últimos años.