Dieron a conocer que L-Gante sufrió un fuerte atentado en su casa: "Está destruida, perdió todo"

Tras resolver el conflicto que tenía con Tamara Báez por la cuota alimentario, revelaron que L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa en un barrio privado de Canning. El ataque habría destruido los dos pisos de la mansión.
¿Qué se sabe del ataque que sufrió el hogar de L-Gante?
"Ayer a la 6 de la tarde, él subió un texto a sus redes diciendo que había perdido todo, que el fuego, pero nadie entendió nada porque a los cinco minutos lo borró", comenzó Laura Ubfal desde Infama. Además, detalló que el cantante se encontraba en el teatro viendo a su madre cuando ocurrió todo.
"L-Gante perdió todo. El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados. ¿Bomba o brujería?", continuó la periodista sobre L-Gante y cerró: "Hay fotos y videos que nadie quiere mostrar. No se sabe dónde está él. [...] Cree que alguien se lo hizo", dijo la periodista.
¿Por qué no pudo salir del país L-Gante?
El cantante de cumbia 420 no pudo salir del país por figurar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Tamara Báez recurrió hace un tiempo a la Justicia para denunciar a Elián Valenzuela, padre de la pequeña hija que tienen en común, por incumplir de manera regular con los pagos por la manutención de la menor.
En medio de idas y vueltas respecto de una posible reconciliación de la pareja y de la aparición, cada tanto, de Wanda Nara, el cantante continúa fuera de la ley en cuanto a sus obligaciones como padre de Jamaica.