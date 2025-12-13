Fin de Semana entre chaparrones y sol en Tucumán: ¿cómo estará el domingo?

El domingo se reanudan las precipitaciones y el calor

El pronóstico anuncia que mañana se presentará un escenario distinto. A pesar de una jornada que se anticipa calurosa, el pronóstico incluye la vuelta de las lluvias. La temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 35°C de máxima. Sin embargo, la tarde y noche del domingo traerán consigo una probabilidad de precipitación que podría situarse entre el 40% y el 80%.