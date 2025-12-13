Fin de Semana entre chaparrones y sol en Tucumán: ¿cómo estará el domingo?

La cuenta regresiva para las fiestas de fin de año en Tucumán viene acompañada de un clima inestable. Si bien los chaparrones ofrecerán un respiro, este solo será fugaz, justo a tiempo para las celebraciones del sábado por la noche. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por ahora no anticipa lluvias para hoy, el panorama puede para mañana.
El sábado comenzó con un cielo parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia son mínimas, ya que rondan solo el 10%. El gran protagonista es el sol de la tarde, que impulsó la temperatura hasta los 33°C. Según el pronóstico, el anochecer, un descenso suave dejará la marca en unos agradables 28°C, perfectos para disfrutar de las fiestas al aire libre.
El domingo se reanudan las precipitaciones y el calor
El pronóstico anuncia que mañana se presentará un escenario distinto. A pesar de una jornada que se anticipa calurosa, el pronóstico incluye la vuelta de las lluvias. La temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 35°C de máxima. Sin embargo, la tarde y noche del domingo traerán consigo una probabilidad de precipitación que podría situarse entre el 40% y el 80%.