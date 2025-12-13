Secciones
SociedadActualidad

Fin de Semana entre chaparrones y sol en Tucumán: ¿cómo estará el domingo?

La antesala de las festividades de fin de año en la provincia se vislumbra marcada por la intermitencia de las lluvias.

El domingo con algunos chaparrones aislados, según el pronóstico. El domingo con algunos chaparrones aislados, según el pronóstico. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva para las fiestas de fin de año en Tucumán viene acompañada de un clima inestable. Si bien los chaparrones ofrecerán un respiro, este solo será fugaz, justo a tiempo para las celebraciones del sábado por la noche. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por ahora no anticipa lluvias para hoy, el panorama puede para mañana.

El sábado comenzó con un cielo parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia son mínimas, ya que rondan solo el 10%. El gran protagonista es el sol de la tarde, que impulsó la temperatura hasta los 33°C. Según el pronóstico, el anochecer, un descenso suave dejará la marca en unos agradables 28°C, perfectos para disfrutar de las fiestas al aire libre.

El domingo se reanudan las precipitaciones y el calor

El pronóstico anuncia que mañana se presentará un escenario distinto. A pesar de una jornada que se anticipa calurosa, el pronóstico incluye la vuelta de las lluvias. La temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 35°C de máxima. Sin embargo, la tarde y noche del domingo traerán consigo una probabilidad de precipitación que podría situarse entre el 40% y el 80%.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
2

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
3

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
4

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
5

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
6

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Más Noticias
Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

A los 96 años murió Héctor Alterio, el actor que marcó el cine

A los 96 años murió Héctor Alterio, el actor que marcó el cine

Alerta sanitaria: detectan listeria en un queso de una marca muy reconocida y suspenden su producción

Alerta sanitaria: detectan listeria en un queso de una marca muy reconocida y suspenden su producción

La Confitería del Lago vuelve a escena: 70 ideas para recuperar un ícono del Parque 9 de Julio

La Confitería del Lago vuelve a escena: 70 ideas para recuperar un ícono del Parque 9 de Julio

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el sábado será caluroso y el domingo podrían registrarse lluvias

El tiempo en Tucumán: el sábado será caluroso y el domingo podrían registrarse lluvias

Comentarios