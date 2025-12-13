Secciones
DeportesFútbol

Sin hotel y a contrarreloj: la odisea de padre e hijo racinguistas en Las Termas

Nicolás Molina padre y Nicolás Molina hijo viajaron más de 12 horas desde Buenos Aires para ver la final del Clausura, pero a horas del partido seguían recorriendo hoteles sin éxito.

Los dos Molina son los de la izquierda y están junto a su amigo Pablo que viajó con ellos. Los dos Molina son los de la izquierda y están junto a su amigo Pablo que viajó con ellos.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

La escena ocurrió en plena siesta, a pocas horas de la final del Clausura. En la puerta de un hotel de Las Termas de Río Hondo, con el calor apretando y el tiempo corriendo en contra, Nicolás Molina padre y Nicolás Molina hijo acababan de recibir otra respuesta negativa: no había habitaciones disponibles. Con las camisetas de Racing puestas y la ansiedad intacta por el partido frente a Estudiantes, dieron media vuelta y regresaron al auto para continuar la búsqueda. No era la primera vez que los rechazaban. Tampoco parecía que fuera a ser la última. Pero eso no iba a frenar el viaje.

“Somos Nicolás los dos, padre e hijo”, cuentan casi al mismo tiempo, como si ese detalle resumiera una historia compartida desde hace años. Llegaron desde la zona norte del Gran Buenos Aires, viajando en auto junto a dos amigos más. Cuatro personas, más de 12 horas de ruta y una certeza: tenían que estar en la final, aunque todavía no supieran dónde iban a dormir.

“Lo importante era llegar como sea. El alojamiento es lo de menos. Hoy tenemos que ganar”, explica el padre. La planificación alcanzó para el viaje y la entrada, pero no para anticipar el colapso hotelero que generó una nueva final en Santiago del Estero. “Pasamos primero por Santiago y estaba todo lleno. En Termas tampoco conseguimos nada. Una aplicación nos tiró una opción por el centro, así que vamos a ver si podemos acceder”, cuenta, mientras mira el celular como quien busca una última señal de esperanza.

El viaje lo hicieron en auto y, hasta ese momento, ya acumulaban entre 12 y 13 horas de manejo. El plan era quedarse hasta el domingo, pero todo dependía de conseguir alojamiento. “Si no encontramos, veremos. Yo traje una carpa por las dudas”, lanza el hijo, entre risas, resignado pero firme. No es una frase al pasar: es la muestra de que el resultado del partido importa, pero estar ahí importa más.

La pasión por Racing atraviesa generaciones en la familia Molina. El padre lo vio campeón tres veces y lo dice con orgullo. “Es una pasión inexplicable”, resume. El hijo asiente y completa la idea. “Lo sigo desde pendejo, para todos lados. Es algo que no se va a acabar nunca. Cada día es una experiencia nueva”, dijo. No hay discursos grandilocuentes ni frases armadas. Hay convicción.

A horas de la final, sin hotel y con el cansancio acumulado, los Molina siguen buscando. Porque para ellos, como para miles de hinchas que coparon Santiago del Estero, el fútbol no siempre es comodidad ni certezas. A veces es ruta, calor, negativas en una recepción y la decisión de seguir igual. Con la misma camiseta. Y con la misma pasión.

Temas Racing ClubClub Estudiantes de La PlataTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
2

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
3

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
4

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
5

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
6

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Más Noticias
A los 96 años murió Héctor Alterio, el actor que marcó el cine

A los 96 años murió Héctor Alterio, el actor que marcó el cine

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta terminó con disturbios y el organizador del evento detenido

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta terminó con disturbios y el organizador del evento detenido

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Comentarios