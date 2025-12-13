Sin hotel y a contrarreloj: la odisea de padre e hijo racinguistas en Las Termas

La escena ocurrió en plena siesta, a pocas horas de la final del Clausura. En la puerta de un hotel de Las Termas de Río Hondo, con el calor apretando y el tiempo corriendo en contra, Nicolás Molina padre y Nicolás Molina hijo acababan de recibir otra respuesta negativa: no había habitaciones disponibles. Con las camisetas de Racing puestas y la ansiedad intacta por el partido frente a Estudiantes, dieron media vuelta y regresaron al auto para continuar la búsqueda. No era la primera vez que los rechazaban. Tampoco parecía que fuera a ser la última. Pero eso no iba a frenar el viaje.