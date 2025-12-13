Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Momentos tensos se vivieron este sábado al mediodía en la peatonal de calle Congreso primera cuadra cuando personal de Vía Pública de la Municipalidad, con apoyo de la Patrulla de Protección Ciudadana, se presentaron para desalojar a los vendedores ambulantes. Finalmente, se retiraron en horas de la tarde y los artesanos permanecieron en el lugar.
Según explicó la oficial Albarracín, el objetivo no es prohibir la venta ambulante, sino ordenar el uso del espacio público teniendo en cuenta que acaba de inaugurarse el paseo navideño en ese sector. “El tema no es que se les prohíba vender. El tema es que ellos están en un punto fijo, sobre el camino que corresponde a la vía pública”, señaló. Y detalló que a los vendedores se les pide reiteradamente que utilicen “alguna movilidad, alguna pancarta de telgopor, algo donde ellos puedan trasladar su mercadería de un lado a otro”, para no permanecer estancados ni “estorbar el paso del peatón”.
Albarracín sostuvo que existen alternativas ofrecidas por la Municipalidad: “Se les ofrece otros lugares para que vayan, pero no quieren proceder tampoco”. Entre las opciones mencionó calles paralelas y la feria ubicada en la cuadra siguiente, al lado de la Casa Histórica. También aludió a la feria artesanal de la esquina de Congreso y Crisóstomo Álvarez.
"Es la orden de la intendenta"
Daniel Céliz, subjefe del operativo de Vía Pública, remarcó que la intervención respondió a una decisión política concreta. “Esta es la orden de la intendenta (Rossana Chahla). No quiere a nadie aquí. Por eso se inauguró esto, el paseo peatonal navideño, para que no haya nadie así, de mantero”, afirmó. Según dijo, el conflicto no es nuevo: “Esto ya se viene hablando hace años. No entienden”.
El funcionario explicó que se intenta dialogar con los vendedores y se les pide que levanten sus puestos porque “están estorbando el paso de la gente”. “El derecho de uno termina donde empieza el otro”, sostuvo, y agregó que se les ofreció trabajar sobre la vereda de la calle 24 de Septiembre, propuesta que también fue rechazada. “Quieren estar acá”, insistió.
Céliz agregó otro dato: “Ninguno es de acá. Hay colombianos, hay chilenos, que no son los que más hacen problemas”. Aseguró que el personal municipal mantiene un trato correcto, pero que no reciben la misma respuesta. “Somos simpáticos y hablamos bien, pero no entienden. Tengo que aguantarme la agresión”, dijo.
Sobre los procedimientos, indicó que el área cuenta con la potestad de secuestrar mercadería. “Teníamos poder policial de secuestrar. Luego se dirigen a la oficina, nos dan los datos, pagan la multa y les entregan las cosas”, explicó. También afirmó que no necesitan una orden escrita para actuar y citó la ordenanza 2188, del año 1994, que prohíbe la venta ambulante en puestos fijos.
En la misma línea se expresó Juan Rojas, director del operativo de Vía Pública, quien detalló que el procedimiento consistió en pedirles que levanten todo y se retiren. Ante la negativa -dijo- se pidió la intervención de la fuerza pública.
Rojas remarcó que en esa zona está prohibida la venta ambulante, con una única excepción vinculada a expresiones folklóricas, como la venta de pralinés. “Cuando se ponen para acá, nosotros los corremos”, aseguró. También recordó que el paseo navideño fue inaugurado la semana pasada y que existe una orden específica tanto para ese sector como para proteger a los comerciantes con locales establecidos. “La gente no puede caminar. Esto es un paseo navideño y la gente tiene que disfrutar de las muestras”, afirmó.
El funcionario señaló que el operativo demandó alrededor de una hora de trabajo. “Más paciencia que esa no hay”, dijo. Y aclaró que muchos vendedores acataron la orden, aunque reconoció que “este grupo son rebeldes”. “Son reiteradas las veces que venimos. Siempre lo mismo”, añadió. Finalmente, sostuvo que el objetivo del Municipio es “defender las fuentes de trabajo” y que la intención es que los vendedores se instalen en puestos habilitados. “Las veredas son de los peatones”, insistió.
"Vienen a violentarnos"
Del otro lado, Abigail González, Nadia Ruiz y Fabiola Melian relataron una experiencia muy distinta. “Nosotros estábamos trabajando”, expresaron. Denunciaron que durante el operativo les quitaron la mercadería de manera violenta, como ya habría ocurrido en ocasiones anteriores. “Después nos atacaron así, sacándonos las cosas. Lo mismo que ya pasó anteriormente”, señalaron.
Las vendedoras sostienen que contaban con un permiso vigente hasta el 7 de enero. “Vienen ahora a sacarnos. No tienen ninguna orden”, afirmaron. Según su versión, para desalojarlas debería existir una orden judicial. “Si nosotros nos resistimos, ellos tienen que ir a la comisaría, hacer la denuncia, y eso pasa a fiscalía”, explicaron.
Otro de los reclamos apunta a la identificación del personal municipal. “Los que vienen de la Municipalidad, todos los que no tienen uniforme, obviamente no tienen identificación. Cualquiera puede decir que es de la Municipalidad y llevarse las cosas”, advirtieron.
Las artesanas recordaron un antecedente grave ocurrido en agosto. “Nos violentaron, éramos tres artesanos. Nos llevaron las cosas y nos golpearon. Hicimos la denuncia. Esto está en fiscalía”, afirmaron. Según relataron, en aquel episodio la Policía no intervino, y ahora temen que la situación se repita. “Ahora vienen a violentarnos otra vez”, denunciaron.