Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Según explicó la oficial Albarracín, el objetivo no es prohibir la venta ambulante, sino ordenar el uso del espacio público teniendo en cuenta que acaba de inaugurarse el paseo navideño en ese sector. “El tema no es que se les prohíba vender. El tema es que ellos están en un punto fijo, sobre el camino que corresponde a la vía pública”, señaló. Y detalló que a los vendedores se les pide reiteradamente que utilicen “alguna movilidad, alguna pancarta de telgopor, algo donde ellos puedan trasladar su mercadería de un lado a otro”, para no permanecer estancados ni “estorbar el paso del peatón”.