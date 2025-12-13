Papá Noel ya recibe a las familias en el "Paseo Navideño" de San Miguel de Tucumán

La magia de la Navidad ya se vive en el corazón de San Miguel de Tucumán. Papá Noel llegó al Paseo Navideño y, desde esta semana, recibe a grandes y chicos para compartir uno de los momentos más esperados del año: la entrega de cartitas, las fotos familiares y el encuentro con el espíritu navideño.
La propuesta invita a las familias a acercarse a la Peatonal Congreso, entre 24 de Septiembre y Crisóstomo Álvarez, donde los más pequeños pueden acercarse a Papá Noel, contarle sus deseos y llevarse un recuerdo especial en imágenes, en un espacio especialmente ambientado para la ocasión.
“Buscamos transmitir esa emoción propia de la Navidad, de celebración y de encuentro, ese espíritu navideño que a todos nos hace falta”, explicó Natalia Zanotta, directora de Promoción de Eventos, al destacar el sentido de la iniciativa impulsada por el Municipio.
Papá Noel estará presente durante todos los jueves, viernes, sábados y domingos de diciembre, en el horario de 20 a 21, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la experiencia en familia y al aire libre.
Además, este domingo 14 de diciembre, el Paseo Navideño sumará una propuesta especial: se realizará una Feria Navideña con la participación de emprendedores locales, un paseo gastronómico en los alrededores de la Plaza Independencia y un concierto gratuito de la Banda de Música Municipal, que aportará música y celebración a una jornada pensada para toda la comunidad.