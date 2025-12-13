Secuestraron a un hombre en Córdoba y exigieron $100.000 de rescate

Un grave episodio de inseguridad sacudió a la ciudad de Córdoba en las últimas horas, cuando un hombre fue secuestrado y su hija extorsionada para pagar un rescate. Tras un operativo policial, la víctima fue rescatada y dos hombres quedaron detenidos, mientras que se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y una sustancia que sería marihuana.
Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho se registró en el barrio Las Violetas y que la investigación se activó luego de una denuncia por mensajes enviados desde el celular del hombre secuestrado, sumada a un llamado a la línea de emergencias 911.
De acuerdo con lo reconstruido, la hija de la víctima denunció que había recibido mensajes y fotografías enviadas desde el teléfono de su padre. En las imágenes se lo veía cautivo dentro de una vivienda, mientras los secuestradores exigían el pago de $100.000 para liberarlo.
Ante esa situación, las autoridades desplegaron un operativo que se intensificó tras un llamado al 911, en el que vecinos alertaron sobre gritos de auxilio y la presunta presencia de personas armadas dentro de una casa.
Con esos datos, la Policía de Córdoba llevó adelante un procedimiento en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Los Ángeles y Aviador Locatelli, donde lograron rescatar al hombre mayor. En el lugar fueron detenidos dos hombres adultos, señalados como los responsables del secuestro.
Durante el operativo se incautaron tres armas de fuego -dos pistolas y un revólver-, una bolsa con una sustancia compatible con marihuana, cinco teléfonos celulares y una balanza de precisión. La Policía provincial solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para analizar la sustancia secuestrada.
El hombre liberado fue trasladado de manera preventiva a un centro de salud para ser evaluado, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa abierta para determinar si hay más personas involucradas.