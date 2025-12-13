Secuestraron a un hombre en Córdoba y exigieron $100.000 de rescate

Un grave episodio de inseguridad sacudió a la ciudad de Córdoba en las últimas horas, cuando un hombre fue secuestrado y su hija extorsionada para pagar un rescate. Tras un operativo policial, la víctima fue rescatada y dos hombres quedaron detenidos, mientras que se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y una sustancia que sería marihuana.