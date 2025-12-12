Secciones
El emotivo encuentro entre Ángela Torres y Shakira tras los tres históricos shows en Vélez: "Es increíble"

La joven artista fue telonera de las tres presentaciones del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Buenos Aires y coronó su debut en estadios cumpliendo un sueño.

Hace 2 Hs

Shakira cerró su paso por Buenos Aires haciendo historia: llenó tres veces el estadio José Amalfitani y consolidó el éxito del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Sin embargo, antes de que la colombiana pisara el escenario, el público tuvo una apertura de lujo. Ángela Torres fue la encargada de telonear los tres shows y, para la artista argentina, esa oportunidad significó mucho más que una presentación: fue la concreción de dos sueños que la acompañaban desde la infancia y la adolescencia. Por un lado, cantar en un estadio; por el otro, conocer a la figura que admiró durante años.

La emoción fue tan grande que Ángela decidió compartir en sus redes el video del momento previo al show en el que, finalmente, se encontró cara a cara con Shakira. El primer intercambio reflejó una conexión inmediata y una profunda admiración recíproca.

“Es increíble, de hecho, hay unas canciones que me encantan, que se las pasaba…”, le dijo Shakira al recibirla. Ángela, conmovida, apenas atinó a responder: “Ay, muchas gracias”. La colombiana insistió para destacar su aprecio por su música: “Es cierto que yo le decía, le decía a ella que me gustaba. Y a Jonathan, porque ahí no está Jonathan”.

Torres cerró el intercambio entre sonrisas: “Muchas gracias, un placer enorme. Sos una reina”. La autora de “Antología”, antes de despedirse para subir al escenario, reafirmó su elogio: “Una voz increíble”.

El encuentro fue rápidamente celebrado en redes sociales por seguidores y colegas, quienes destacaron el valor simbólico de la escena: el reconocimiento artístico de una figura internacional a una artista emergente y el impacto que tiene la música como puente generacional y fuente de inspiración.

Tras la primera fecha, Gloria Carrá compartió un reel que resumió los momentos más significativos de su hija como telonera en Vélez. Allí se vio a Ángela interpretando “Luz Roja”, uno de los temas de su primer álbum, desplegando voz y presencia ante miles de personas. También aparecieron imágenes en backstage, relajada junto a su equipo y junto a Marcos Giles, su compañero de Luzu, con quien estaría iniciando una relación.

El cierre del video capturó una escena íntima: Ángela abrazada a sus amigos mientras Shakira cantaba “Antología”, reflejo de la mezcla de euforia profesional y contención afectiva que atravesó la joven artista durante esas noches.

Carrá acompañó el reel con un mensaje conmovedor: “Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”.

La conversación entre madre e hija sumó un toque extra de ternura y complicidad pública. “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”, respondió Ángela. “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”, replicó Carrá. La charla incluso derivó en humor cuando Torres agregó: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, y su madre contestó divertida: “Yo pensé que era puro amor”.

Temas Buenos AiresShakiraEstadio José Amalfitani
