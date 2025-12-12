El emotivo encuentro entre Ángela Torres y Shakira tras los tres históricos shows en Vélez: "Es increíble"

Shakira cerró su paso por Buenos Aires haciendo historia: llenó tres veces el estadio José Amalfitani y consolidó el éxito del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Sin embargo, antes de que la colombiana pisara el escenario, el público tuvo una apertura de lujo. Ángela Torres fue la encargada de telonear los tres shows y, para la artista argentina, esa oportunidad significó mucho más que una presentación: fue la concreción de dos sueños que la acompañaban desde la infancia y la adolescencia. Por un lado, cantar en un estadio; por el otro, conocer a la figura que admiró durante años.