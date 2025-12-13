La Confitería del Lago vuelve a escena: 70 ideas para recuperar un ícono del Parque 9 de Julio

Con un total de 70 propuestas presentadas por arquitectos, paisajistas y profesionales del diseño de distintos puntos del país, finailizó la primera etapa del Concurso Hiperbólico, la convocatoria nacional lanzada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para recuperar y resignificar la histórica Confitería del Lago, uno de los símbolos arquitectónicos más recordados del Parque 9 de Julio.