La Confitería del Lago vuelve a escena: 70 ideas para recuperar un ícono del Parque 9 de Julio

Con un total de 70 propuestas presentadas por arquitectos, paisajistas y profesionales del diseño de distintos puntos del país, finailizó la primera etapa del Concurso Hiperbólico, la convocatoria nacional lanzada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para recuperar y resignificar la histórica Confitería del Lago, uno de los símbolos arquitectónicos más recordados del Parque 9 de Julio.
Tras el cierre de la recepción de ideas, la municipalidad abrió una nueva instancia de evaluación profesional y participación ciudadana, que se extenderá hasta el próximo 18 de diciembre, en un proceso que combina el análisis técnico con la opinión del público.
La iniciativa propone recrear un ícono urbano profundamente arraigado en la memoria colectiva de los tucumanos, al tiempo que impulsa una lectura contemporánea del paisaje del Lago San Miguel y del principal espacio verde de la ciudad.
Un símbolo de la modernidad tucumana
Inaugurada en 1961, la ex Confitería del Lago fue una obra emblemática del movimiento moderno en la provincia. El edificio fue diseñado por el ingeniero Ángel Manuel Gil, creador del distintivo paraboloide hiperbólico de doble apoyo -figura que dio nombre al concurso-, junto a la arquitecta Blanca “Chula” Saad, responsable del volumen anexo destinado a comedor.
Durante décadas, su silueta vanguardista fue símbolo de modernidad, encuentro social y vida cultural en el corazón del Parque 9 de Julio, hasta su demolición en 2012. Trece años después, el concurso busca reponer su valor simbólico y arquitectónico desde nuevas claves de diseño, sustentabilidad y uso público.
Una convocatoria que superó las expectativas
El Concurso Hiperbólico, coordinado por la Dirección de Comunicación No Tradicional del Municipio, superó ampliamente las expectativas iniciales. La recepción de 70 trabajos posiciona al certamen como un espacio de debate sobre uno de los sitios más emblemáticos del parque.
Las propuestas llegaron desde distintas ciudades de Tucumán -San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Concepción, Monteros y Banda del Río Salí- y desde otras provincias como Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan y Buenos Aires.
La mayoría de los trabajos corresponden a arquitectos y arquitectas, tanto del ámbito independiente como académico, aunque también participaron profesores y licenciados en artes visuales, un ingeniero civil, maestros mayores de obra y estudiantes de arquitectura y diseño.
Evaluación profesional y voto ciudadano
Según explicó el director de Comunicación No Tradicional, Gabriel Lemme, las 70 propuestas evidencian un alto nivel conceptual, con abordajes sólidos sobre la memoria del edificio demolido, su valor dentro del patrimonio moderno y las posibilidades de reinterpretarlo desde la innovación y la sustentabilidad.
“El conjunto de ideas combina sensibilidad, análisis urbano y visión de futuro”, destacaron desde la organización.
El jurado, integrado por José María Zamora, referente de la arquitectura contemporánea del NOA; Miguel Mazzeo, ganador del concurso del Monumento al Bicentenario; y Marcelo Beccari, subdirector de Planificación Urbana de la Municipalidad, tendrá a su cargo la evaluación anónima de los proyectos.
De ese proceso surgirán tres propuestas finalistas, que luego serán sometidas a votación ciudadana a través de redes sociales, para definir el orden de mérito final.
Este sistema mixto busca fortalecer la transparencia, el consenso y la apropiación ciudadana del proyecto, en línea con la política urbana impulsada por la gestión de la intendenta Rossana Chahla.
Un proyecto para integrar arquitectura y paisaje
El concurso, de carácter no vinculante, apunta a seleccionar ideas innovadoras para la rehabilitación del sector sureste del Lago San Miguel, mediante el diseño de un edificio público flexible, abierto y en diálogo con el entorno natural.
El objetivo final es integrar arquitectura, paisaje y caminerías, recuperar la relación con el lago y potenciar los espacios verdes del Parque 9 de Julio, reafirmándolo como corazón urbano y cultural de la ciudad.
Premios
Los proyectos seleccionados recibirán importantes premios en efectivo:
Primer lugar: $5.000.000
Segundo lugar: $3.000.000
Tercer lugar: $2.000.000