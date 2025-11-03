Convocan a un concurso nacional de ideas para diseñar la nueva Confitería del Lago del Parque 9 de Julio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó oficialmente el “Concurso Hiperbólico”, una convocatoria nacional de ideas destinada a rediseñar la histórica Confitería del Lago San Miguel, en el corazón del Parque 9 de Julio. El certamen, abierto y anónimo, invita a arquitectos, urbanistas y equipos interdisciplinarios de todo el país a presentar propuestas que combinen innovación, identidad local y respeto por el entorno natural.
“Queremos que todos sean parte del proyecto para devolverle la Confitería del Lago a la ciudad”, expresó la intendente Rossana Chahla durante la presentación del concurso.
Recuperar un símbolo de la ciudad
La iniciativa busca revalorizar un ícono arquitectónico que forma parte de la memoria colectiva de los tucumanos. Inaugurada en 1961, la antigua Confitería del Lago fue diseñada por el ingeniero Ángel Manuel Gil, creador del distintivo paraboloide hiperbólico de doble apoyo, y por la arquitecta Blanca “Chula” Saad, autora del volumen anexo destinado al comedor. Su estructura vanguardista y su techo curvo se convirtieron durante décadas en símbolo de modernidad y encuentro social.
Ese legado es el punto de partida del nuevo proyecto impulsado por el Municipio, que busca recuperar la esencia del espacio con una mirada contemporánea, abierta a la comunidad.
“La confitería está en el recuerdo, llena de sensaciones y emociones lindas, de cumpleaños de 15, casamientos, momentos inolvidables. Cuando preguntamos a los tucumanos, la mayoría pidió que ese lugar vuelva a brillar”, destacó Chahla.
Un concurso para pensar la ciudad entre todos
El certamen, de carácter no vinculante y en dos etapas, estará abierto hasta el 3 de diciembre. La primera fase estará a cargo de un jurado de especialistas que seleccionará tres propuestas finalistas. En la segunda, será el público quien defina el orden de mérito mediante una votación abierta en las redes oficiales del municipio (@munismtucuman).
El jurado estará integrado por los arquitectos José María Zamora (referente de la arquitectura contemporánea del NOA), Miguel Mazzeo (ganador del Concurso del Monumento al Bicentenario) y Marcelo Beccari, subdirector de Planificación Urbana del municipio.
“Este concurso busca recuperar un ícono, habitar la memoria y construir lo posible”, explicó Gabriel Lemme, director de Comunicación No Tradicional del Municipio. “Queremos que los tucumanos y profesionales de todo el país aporten su mirada sobre cómo resignificar este espacio tan querido”.
Objetivos del certamen
El “Concurso Hiperbólico” tiene como propósito seleccionar ideas innovadoras para la rehabilitación del área sureste del Lago San Miguel, mediante una nueva confitería que combine funciones sociales, culturales y gastronómicas, en armonía con el entorno del parque.
Las propuestas deberán integrar arquitectura, paisaje y caminerías, promoviendo una relación fluida entre el edificio, el lago y los espacios verdes. El proyecto ganador recibirá un premio de $5 millones, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán $3 millones y $2 millones, respectivamente.
Cronograma y participación
Apertura del concurso: 3 de noviembre de 2025
Cierre de presentación de propuestas: 3 de diciembre de 2025
Evaluación y votación ciudadana: hasta el 11 de diciembre
Entrega de premios: 12 de diciembre de 2025
La convocatoria contará con supervisión institucional para garantizar la transparencia del proceso. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario oficial y consultar las bases completas en este enlace.
.También se difundirán actualizaciones y resultados en la cuenta de Instagram del municipio: @munismtucuman
.