Convocan a un concurso nacional de ideas para diseñar la nueva Confitería del Lago del Parque 9 de Julio

Recuperar un símbolo de la ciudad

La iniciativa busca revalorizar un ícono arquitectónico que forma parte de la memoria colectiva de los tucumanos. Inaugurada en 1961, la antigua Confitería del Lago fue diseñada por el ingeniero Ángel Manuel Gil, creador del distintivo paraboloide hiperbólico de doble apoyo, y por la arquitecta Blanca “Chula” Saad, autora del volumen anexo destinado al comedor. Su estructura vanguardista y su techo curvo se convirtieron durante décadas en símbolo de modernidad y encuentro social.