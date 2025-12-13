Secciones
EspectáculosFamosos

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

El actor tenía 60 años y fue hallado sin vida en su departamento de Nueva York.

Dolor por la inesperada muerte de Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara” Dolor por la inesperada muerte de Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara” The Sun
Hace 1 Hs

El mundo del cine despide a Peter Greene, actor recordado por sus papeles intensos y perturbadores, que dejó una marca imborrable en películas emblemáticas de los años 90. Su muerte generó un profundo impacto entre colegas, críticos y fanáticos, que lo identificaron especialmente por sus interpretaciones de villanos memorables.

Netflix suma un thriller “subido de tono” con Phoebe Dynevor que arrasa en reproducciones

Netflix suma un thriller “subido de tono” con Phoebe Dynevor que arrasa en reproducciones

Greene alcanzó notoriedad internacional por su participación en títulos icónicos como "Pulp Fiction" y "La Máscara", donde supo construir personajes inquietantes y de fuerte presencia en pantalla. Su estilo crudo y su capacidad para encarnar figuras oscuras lo convirtieron en un rostro inconfundible del cine de la época.

Cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

Según pudo saber The New York Post, citando fuentes policiales y al representante de Greene, Gregg Edwards, el actor fue encontrado sin vida en su vivienda de Clinton Street (Nueva York), alrededor de las 15:25 (hora local). Los médicos que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento en el acto.

La noticia trascendió durante la madrugada de este sábado. Hasta el momento, la policía descartó indicios de violencia y no compartió ningún tipo de hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido. Se espera que el médico forense determine la causa de muerte del actor.

El representante de Greene también precisó que lo había contactado hace pocos días atrás. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en conversación telefónica; y agregó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
2

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
3

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
4

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
5

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
6

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Más Noticias
Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Comentarios