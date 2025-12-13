Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

El mundo del cine despide a Peter Greene, actor recordado por sus papeles intensos y perturbadores, que dejó una marca imborrable en películas emblemáticas de los años 90. Su muerte generó un profundo impacto entre colegas, críticos y fanáticos, que lo identificaron especialmente por sus interpretaciones de villanos memorables.
Greene alcanzó notoriedad internacional por su participación en títulos icónicos como "Pulp Fiction" y "La Máscara", donde supo construir personajes inquietantes y de fuerte presencia en pantalla. Su estilo crudo y su capacidad para encarnar figuras oscuras lo convirtieron en un rostro inconfundible del cine de la época.
Cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”
Según pudo saber The New York Post, citando fuentes policiales y al representante de Greene, Gregg Edwards, el actor fue encontrado sin vida en su vivienda de Clinton Street (Nueva York), alrededor de las 15:25 (hora local). Los médicos que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento en el acto.
La noticia trascendió durante la madrugada de este sábado. Hasta el momento, la policía descartó indicios de violencia y no compartió ningún tipo de hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido. Se espera que el médico forense determine la causa de muerte del actor.
El representante de Greene también precisó que lo había contactado hace pocos días atrás. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en conversación telefónica; y agregó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.