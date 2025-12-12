Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Netflix suma un thriller “subido de tono” con Phoebe Dynevor que arrasa en reproducciones

Un thriller psicológico intenso y provocador sacude el catálogo de Netflix: Juego limpio, protagonizado por Phoebe Dynevor, combina deseo, poder y tensión extrema en una historia que no deja a nadie indiferente.

Netflix: el thriller psicológico “subido de tono” con Phoebe Dynevor que causa furor en la plataforma Netflix: el thriller psicológico “subido de tono” con Phoebe Dynevor que causa furor en la plataforma
Hace 3 Hs

El catálogo de Netflix volvió a encender el interés de los suscriptores con uno de los títulos más comentados del momento: un thriller psicológico intenso, sensual y provocador, protagonizado por Phoebe Dynevor, que se mantiene entre las producciones más reproducidas de la plataforma.

La película en cuestión es Juego limpio (Fair Play), el film escrito y dirigido por Chloe Domont, que llegó en 2023 al servicio de streaming y rápidamente se ganó la aprobación de la crítica y del público. El diario británico The Times la calificó con cinco estrellas y destacó sus “momentos impactantes” y la potencia dramática que sostiene sus casi dos horas de duración.

De qué trata Juego limpio, el thriller que arrasa en Netflix

La historia se centra en Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), una pareja joven que comparte un intenso romance puertas adentro, pero que en su trabajo —una feroz firma financiera de Nueva York— debe mantener la relación en secreto.

Todo cambia cuando aparece un ascenso muy codiciado dentro de la empresa. Lo que al principio parece un desafío profesional más termina por desencadenar un juego de poder cada vez más oscuro. La competencia laboral comienza a filtrarse en la intimidad y la pareja, recién comprometida, empieza a desmoronarse bajo el peso de la ambición, el ego y los silencios que se vuelven insoportables.

La tensión psicológica crece escena tras escena, con momentos de alto voltaje emocional y sexual, y con situaciones que rozan los límites de lo permitido por la plataforma.

Un retrato incómodo del poder, el deseo y la ambición

A medida que avanza la trama, la película profundiza en cómo los cambios de poder afectan la estructura emocional de una pareja moderna. Domont construye un relato incómodo, actual y provocador sobre la desigualdad laboral, el deseo, la violencia simbólica y los daños que puede causar una relación que intenta sobrevivir dentro de un entorno competitivo y tóxico.

Con actuaciones sólidas, una puesta en escena tensa y giros que mantienen el pulso narrativo hasta el final, Juego limpio se consolida como uno de los thrillers más comentados del catálogo reciente de Netflix.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
5

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
6

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Más Noticias
El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Comentarios