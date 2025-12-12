Netflix suma un thriller “subido de tono” con Phoebe Dynevor que arrasa en reproducciones

Todo cambia cuando aparece un ascenso muy codiciado dentro de la empresa. Lo que al principio parece un desafío profesional más termina por desencadenar un juego de poder cada vez más oscuro. La competencia laboral comienza a filtrarse en la intimidad y la pareja, recién comprometida, empieza a desmoronarse bajo el peso de la ambición, el ego y los silencios que se vuelven insoportables.