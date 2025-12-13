Secciones
El tiempo en Tucumán: el sábado será caluroso y el domingo podrían registrarse lluvias

El fin de semana tendrá temperaturas que llegarían hasta los 35 grados. El pronóstico completo.

Hace 2 Hs

Tucumán volverá a tener una jornada calurosa este sábado, aunque se esperan tormentas en el cierre del domingo y un descenso de la temperatura para el lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada comenzó con 22 grados, humedad del 71% y viento del norte a 6 kilómetros por hora. La temperatura iría en aumento con el correr de las horas y la máxima llegaría hasta los 23 grados.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

En el pronóstico extendido del SMN sostiene para el domingo las condiciones climáticas serían similares, aunque la jornada terminaría con tormentas. La máxima llegaría nuevamente a los 35 grados.

Un poco de alivio llegaría recién el lunes, que comenzaría bajo precipitaciones y con una mínima de 20 °C. La máxima sería de apenas 25 °C. 

Eso sí, desde el martes vuelve el calor en una semana que tendrá temperaturas promedio de 30 °C.

