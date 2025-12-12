Al menos ocho impuestos desaparecerían con la Modernización Laboral

Considerando los años 2024, 2025 y 2026 con aprobación del proyecto de ley, se tiene que este año la no renovación del impuesto PAIS implicó un descenso, al que se sumarían los ocho impuestos puntuales que el gobierno nacional propone eliminar. De esta manera, respecto de 2024, los tributos nacionales relevados pasaron de 46 a 45, los tributos provinciales se mantuvieron en 25, y los tributos municipales crecieron de 84 a 85. Independientemente de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos.