Al menos ocho impuestos desaparecerían con la Modernización Laboral

Al menos ocho impuestos perderían vigencia automática en caso de que avance el proyecto de Ley de Modernización Laboral, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. Eso surge de un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que, todos los años, actualiza el vademecum tributario argentino. De ser así, 2026 arrancaría con 147 tributos.
Del análisis de la legislación tributaria de 2025, se identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos a lo largo de nuestro país. Entre estos tributos se encuentran impuestos, tasas, contribuciones y derechos. A nivel nacional, existían, según el criterio descripto más arriba, 45 tributos.
El proyecto de ley de modernización laboral propone la eliminación de los siguientes impuestos:
-Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos
-Impuesto a los videogramas grabados
-Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual
-Impuesto a los objetos suntuarios
-Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones
-Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes
-Impuesto a seguros
-Impuesto a la telefonía celular y satelital
De avanzar esta propuesta de la Casa Rosada, a nivel nacional quedarían 37 tributos diferentes, una caída proporcional del 18% del stock.
Considerando los años 2024, 2025 y 2026 con aprobación del proyecto de ley, se tiene que este año la no renovación del impuesto PAIS implicó un descenso, al que se sumarían los ocho impuestos puntuales que el gobierno nacional propone eliminar. De esta manera, respecto de 2024, los tributos nacionales relevados pasaron de 46 a 45, los tributos provinciales se mantuvieron en 25, y los tributos municipales crecieron de 84 a 85. Independientemente de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos.
Considerando la proyección de recaudación 2025 de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtendría el 85% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina, indica el Iaraf.
Si a los seis tributos mencionados se les agregan el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), derechos de importación e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, ocho de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal.