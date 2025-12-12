Industria: el uso de la capacidad instalada cayó en octubre y se ubicó en el 61%

Los sectores más golpeados

El informe del organismo estadístico también mostró retrocesos significativos en otras áreas clave de la industria. La fabricación de papel y cartón cayó de 72,9% a 62,3%, mientras que la producción de caucho y plástico descendió de 48,9% a 42,3%. En tanto, la industria automotriz registró una utilización de 56,1%, muy por debajo del 61,2% alcanzado en el mismo mes de 2024.