Industria: el uso de la capacidad instalada cayó en octubre y se ubicó en el 61%

El uso de la capacidad instalada en la industria argentina volvió a mostrar señales de debilidad en octubre, al descender por segundo mes consecutivo y ubicarse en 61%, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El indicador, que mide el nivel de utilización efectiva de maquinaria y equipos productivos, retrocedió respecto del 61,1% registrado en septiembre, consolidando un escenario de deterioro para el sector manufacturero.
Según los datos oficiales, la contracción fue de alcance generalizado, aunque algunas ramas productivas evidenciaron un impacto particularmente severo. El sector textil se posicionó como el más afectado, al operar con apenas 32,5% de su capacidad instalada, el nivel más bajo entre todas las actividades relevadas.
Los sectores más golpeados
El informe del organismo estadístico también mostró retrocesos significativos en otras áreas clave de la industria. La fabricación de papel y cartón cayó de 72,9% a 62,3%, mientras que la producción de caucho y plástico descendió de 48,9% a 42,3%. En tanto, la industria automotriz registró una utilización de 56,1%, muy por debajo del 61,2% alcanzado en el mismo mes de 2024.
Los sectores que sostuvieron la actividad
En contraste con el panorama general, algunos sectores lograron mantener niveles de producción relativamente elevados. La refinación del petróleo se destacó al utilizar 82,2% de su capacidad instalada. Asimismo, el rubro de productos alimenticios y bebidas mostró una mejora, al pasar de 68,9% en octubre de 2024 a 71,1% en 2025.