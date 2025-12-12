Secciones
EconomíaNoticias económicas

Industria: el uso de la capacidad instalada cayó en octubre y se ubicó en el 61%

Sectores como el textil y el automotriz lideraron la caída, informó el Indec.

Industria: el uso de la capacidad instalada cayó en octubre y se ubicó en el 61%
Hace 2 Hs

El uso de la capacidad instalada en la industria argentina volvió a mostrar señales de debilidad en octubre, al descender por segundo mes consecutivo y ubicarse en 61%, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

El indicador, que mide el nivel de utilización efectiva de maquinaria y equipos productivos, retrocedió respecto del 61,1% registrado en septiembre, consolidando un escenario de deterioro para el sector manufacturero.

Según los datos oficiales, la contracción fue de alcance generalizado, aunque algunas ramas productivas evidenciaron un impacto particularmente severo. El sector textil se posicionó como el más afectado, al operar con apenas 32,5% de su capacidad instalada, el nivel más bajo entre todas las actividades relevadas.

Los sectores más golpeados

El informe del organismo estadístico también mostró retrocesos significativos en otras áreas clave de la industria. La fabricación de papel y cartón cayó de 72,9% a 62,3%, mientras que la producción de caucho y plástico descendió de 48,9% a 42,3%. En tanto, la industria automotriz registró una utilización de 56,1%, muy por debajo del 61,2% alcanzado en el mismo mes de 2024.

Los sectores que sostuvieron la actividad

En contraste con el panorama general, algunos sectores lograron mantener niveles de producción relativamente elevados. La refinación del petróleo se destacó al utilizar 82,2% de su capacidad instalada. Asimismo, el rubro de productos alimenticios y bebidas mostró una mejora, al pasar de 68,9% en octubre de 2024 a 71,1% en 2025.

Temas TucumánBuenos AiresSueciaLuis CaputoJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

Adiós al empleo tradicional; hola pasaporte laboral

Adiós al empleo tradicional; hola "pasaporte laboral"

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
4

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
5

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
6

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Más Noticias
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Tucumán, la provincia que recibió el giro más alto de ATN en la era Milei: $20.000 millones

Tucumán, la provincia que recibió el giro más alto de ATN en la era Milei: $20.000 millones

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Caso Vélez: un acusado pide la detención del diputado Cisneros

Caso Vélez: un acusado pide la detención del diputado Cisneros

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Comentarios