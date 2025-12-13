Las variedades TUC son de uso libre si se cultivan dentro de la provincia

Esto permite que cualquier productor tucumano pueda incorporarlas sin costo ni restricciones, asegurando que los avances científicos generados por la Eeaoc lleguen directamente a su campo. “Solo en caso de ser utilizadas fuera de Tucumán corresponde el pago de una licencia, un mecanismo que garantiza que el valor tecnológico originado en la provincia sea reconocido cuando se emplea en otros territorios”, precisa.