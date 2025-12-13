Las variedades TUC son de uso libre si se cultivan dentro de la provincia

“Todas las variedades TUC desarrolladas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) tienen un rasgo distintivo: su tecnología es de uso libre cuando se cultivan dentro de la provincia de Tucumán”, cuenta Carolina Díaz Romero, mejoradora genética de la entidad agrocientífica.
Esto permite que cualquier productor tucumano pueda incorporarlas sin costo ni restricciones, asegurando que los avances científicos generados por la Eeaoc lleguen directamente a su campo. “Solo en caso de ser utilizadas fuera de Tucumán corresponde el pago de una licencia, un mecanismo que garantiza que el valor tecnológico originado en la provincia sea reconocido cuando se emplea en otros territorios”, precisa.
Entre las variedades más difundidas y valoradas en el ámbito provincial se encuentran TUC 95-10, TUC 03-12, TUC 06-7, TUC 02-22 y TUC 00-65, que hoy sostienen buena parte de la producción cañera local. A ellas se suma TUC 08-10, la nueva variedad liberada en 2025, que representa la continuidad de un programa de mejoramiento que sigue generando alternativas para los cañaverales tucumanos.