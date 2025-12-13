Secciones
EconomíaRural

Las variedades TUC son de uso libre si se cultivan dentro de la provincia

Solo si son utilizadas fuera de Tucumán corresponde el pago de una licencia.

Hace 6 Hs

“Todas las variedades TUC desarrolladas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) tienen un rasgo distintivo: su tecnología es de uso libre cuando se cultivan dentro de la provincia de Tucumán”, cuenta Carolina Díaz Romero, mejoradora genética de la entidad agrocientífica.

Esto permite que cualquier productor tucumano pueda incorporarlas sin costo ni restricciones, asegurando que los avances científicos generados por la Eeaoc lleguen directamente a su campo. “Solo en caso de ser utilizadas fuera de Tucumán corresponde el pago de una licencia, un mecanismo que garantiza que el valor tecnológico originado en la provincia sea reconocido cuando se emplea en otros territorios”, precisa.

Entre las variedades más difundidas y valoradas en el ámbito provincial se encuentran TUC 95-10, TUC 03-12, TUC 06-7, TUC 02-22 y TUC 00-65, que hoy sostienen buena parte de la producción cañera local. A ellas se suma TUC 08-10, la nueva variedad liberada en 2025, que representa la continuidad de un programa de mejoramiento que sigue generando alternativas para los cañaverales tucumanos.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Soja y maíz: el que arrendó, salió ajustado o, incluso, perdió

Soja y maíz: el que arrendó, salió ajustado o, incluso, perdió

Alertan sobre plagas que pueden causar graves daños en etapas iniciales de soja y maíz

Alertan sobre plagas que pueden causar graves daños en etapas iniciales de soja y maíz

La palta, en el podio de valor de las frutas vendidas en el globo

La palta, en el podio de valor de las frutas vendidas en el globo

El riesgo de tapar el suelo con cemento

El riesgo de tapar el suelo con cemento

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
2

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje cultural
3

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje "cultural"

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial
4

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas
6

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Más Noticias
Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Comentarios