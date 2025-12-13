Secciones
Senasa, INTA e Inase: consejos de cara a la campaña gruesa

Sugieren adoptar rotación de cultivos y de modos de acción de insecticidas, monitorear frecuentemente y liberar de malezas los lotes.

BPA. Recomiendan a los productores que apliquen Buenas Prácticas Agrícolas.
Hace 7 Hs

Dado que durante la última campaña gruesa se registraron daños inesperados en cultivos de soja y maíz con tecnología Bt provocados por insectos plaga, un equipo de especialistas, integrado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas de Semillas (Inase), acercaron a los productores una serie de recomendaciones con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y continuar desarrollando estrategias de manejo integrado de plagas.

Los organismos, dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, recomiendan implementar planes de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para proteger los cultivos y sostener la productividad del sector, ya que representa un valor estratégico para la cadena agropecuaria, tanto por su impacto económico como por su contribución a la sustentabilidad del sistema productivo.

Consejos

Asimismo, se sugiere a los productores la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), entre las que se destaca la adopción de refugios (cultivares convencionales); rotación de cultivos y de modos de acción de insecticidas autorizados por el Senasa; monitoreo frecuente de los lotes para detectar cambios en el comportamiento de las plagas, y mantenimiento de lotes libres de malezas, que pueden actuar como hospederos alternativos.

Estas herramientas permiten planificar e implementar acciones de manejo oportunas para mitigar daños, controlar poblaciones con pérdida de susceptibilidad y contribuir a la sustentabilidad del sistema agropecuario, en beneficio de productores y consumidores.

Ante dudas y/o consultas dirigirse a las oficinas del Senasa, Inase o INTA más cercana a la localidad.

