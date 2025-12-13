Senasa, INTA e Inase: consejos de cara a la campaña gruesa

Dado que durante la última campaña gruesa se registraron daños inesperados en cultivos de soja y maíz con tecnología Bt provocados por insectos plaga, un equipo de especialistas, integrado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas de Semillas (Inase), acercaron a los productores una serie de recomendaciones con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y continuar desarrollando estrategias de manejo integrado de plagas.