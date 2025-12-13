Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a la Fundación CRA y a la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), anuncian la tercera edición de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, una propuesta de formación diseñada para fortalecer el liderazgo, la participación gremial y las capacidades técnicas de quienes integran la comunidad agropecuaria argentina.