Quién es Leonel Chiarella, el intendente santafesino que se convirtió en el presidente más joven de la historia de la UCR

Leonel Chiarella, actual intendente de Venado Tuerto, se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical más joven de los 134 años de historia del partido. A los 36 años asumió el rol impulsado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un contexto de profundas tensiones internas, caída en la representación parlamentaria y crisis de identidad dentro de la UCR tras la irrupción del fenómeno Javier Milei. Su llegada representa el triunfo de la estrategia del sector Provincias Unidas con vistas a 2027 y fortalece el liderazgo del mandatario santafesino.
El nombre de Chiarella emergió como alternativa luego de que figuras relevantes declinaran ocupar la sucesión de Martín Lousteau. El último en rechazar el cargo fue Gustavo Valdés, que dejó la gobernación de Corrientes en manos de su hermano Juan Pablo, pero prefirió evitar las contradicciones y disputas que atraviesan hoy a la UCR. Aun con un bajo nivel de conocimiento nacional, la postulación de Chiarella logró consenso interno y generó expectativas en algunos sectores que ven en él la oportunidad de iniciar un verdadero recambio generacional.
Ni siquiera Lousteau se animó a hablar de renovación al asumir en 2023. “Tengo más de 50 años, no se puede hablar de renovación”, ironizó entonces. Chiarella, en cambio, llega con el antecedente de haber puesto fin en 2019 a más de dos décadas de gobiernos peronistas en Venado Tuerto, además de haber sido reelecto en 2023 con más del 83% de los votos. Su gestión municipal acumula seis años consecutivos de superávit fiscal.
Nacido el 18 de diciembre de 1988, Chiarella inició su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes y lo presidió en 2006. Integró también la Juventud Radical, que presidió a los 18. Ya en Rosario, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, integró la Agrupación Estudiantil 1983, formó parte del consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. También participó en diversas organizaciones no gubernamentales. En 2015 llegó al Concejo municipal, donde ejerció hasta 2019.
En su gestión destacan obras de infraestructura y políticas sociales: una red de jardines para la primera infancia -incluyendo el único jardín maternal nocturno del país-, nuevas salas de salud, y un fuerte impulso a la articulación público-privada con empresas locales. Además, fue uno de los primeros intendentes en alertar sobre el deterioro de las rutas nacionales desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno.
Su proyección traspasó la frontera provincial en 2025, cuando fue seleccionado en Panamá por la Red de Innovación Local (RIL) como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión. Venado Tuerto también fue certificada como Ciudad Eficiente -la primera de Santa Fe y quinta del país-, producto de políticas de desarrollo productivo y empleo. Su primera gestión ya había recibido reconocimientos por acciones en seguridad, pavimentación, luminarias LED y programas de acompañamiento a emprendedores, capacitación en oficios y desarrollo cultural.
Este viernes, al asumir la conducción nacional del radicalismo, desplazó récords históricos: superó al cordobés Gabriel Oddone, que había llegado al cargo con 41 años en 1942, y a Hipólito Yrigoyen, presidente del partido con 45 años en 1897. Ahora deberá liderar una fuerza atravesada por internas persistentes, por la caída en la representación parlamentaria y por la fragmentación de bloques. También tendrá que navegar un vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, mientras cinco gobernadores radicales buscan preservar sus territorios con la vista puesta en 2027.
Chiarella contará con el apoyo de los mandatarios que integran Provincias Unidas, quienes lograron conformar un bloque de 22 diputados nacionales. Mientras el sector de Gerardo Morales y Martín Lousteau apuesta a una postura más confrontativa frente a La Libertad Avanza, Pullaro impulsa una relación pragmática orientada a negociar en función de las necesidades de Santa Fe.
Aunque el entorno del gobernador intenta despegarlo de cualquier pelea por el liderazgo interno, su intervención en la elección posiciona a Pullaro de cara a futuras disputas estratégicas. A pesar de la derrota electoral de octubre, logró ubicar a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como presidenta del bloque de Provincias Unidas, imponiéndose sobre el peronismo de centro. Sigue siendo el dirigente que gobierna la provincia más populosa del radicalismo, mantiene vínculos fluidos con gobernadores peronistas y radicales, y ya promete promover un candidato presidencial propio para 2027 dentro del espacio de centro, publicó Infobae.