Quién es Leonel Chiarella, el intendente santafesino que se convirtió en el presidente más joven de la historia de la UCR

Nacido el 18 de diciembre de 1988, Chiarella inició su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes y lo presidió en 2006. Integró también la Juventud Radical, que presidió a los 18. Ya en Rosario, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, integró la Agrupación Estudiantil 1983, formó parte del consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. También participó en diversas organizaciones no gubernamentales. En 2015 llegó al Concejo municipal, donde ejerció hasta 2019.