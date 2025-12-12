“Está ansioso y pidió no saber nada hasta que esté cerrado”: San Martín avanza por un jugador que ilusiona al hincha

En San Martín, los teléfonos no descansan. Desde temprano y hasta altas horas de la noche, las reuniones presenciales, las videollamadas y los cruces de mensajes marcan el pulso de una semana frenética. Tanto en el complejo “Natalio Mirkin” como en La Ciudadela, el movimiento es incesante: dirigentes que entran y salen, carpetas sobre la mesa, decisiones urgentes y un proceso de reorganización que todavía no terminó de tomar forma. En medio de ese escenario, una certeza se sostiene desde antes de la asunción formal: Oscar Mirkin prometió que el fútbol sería la prioridad absoluta. En ese sentido, la nueva CD ya empezó a mover las primeras piezas.