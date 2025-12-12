Dos hermanos tucumanos defendieron la camiseta argentina en la misma semana

En Santiago del Estero, donde la Pro League volvió a encender el corazón del hockey argentino, Ignacio Nardolillo vivió un partido distinto. No solo porque volvía a vestir la camiseta de Los Leones frente a Pakistán, ni por la satisfacción íntima de sacar adelante un encuentro complejo. Distinto porque, entre los cientos de hinchas en el Estadio Provincial, había un pequeño grupo que latía al mismo ritmo que él: su familia. Miguel Dulor, su padre; Ana Paula Marchetti, su madre; y sus hermanos viajaron desde Tucumán para verlo jugar en casa. Fue una tarde en la que el hockey y la sangre se mezclaron sin pedir permiso.