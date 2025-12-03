Ignacio Nardolillo, el tucumano que se ganó un lugar en Los Leones

A los 21 años, Ignacio Nardolillo atraviesa el momento que soñó desde que salió de San Martín rumbo a Buenos Aires. El delantero, formado en el hockey tucumano y actualmente jugador de Ducilo, fue convocado para integrar el plantel de Los Leones que disputará la ventana de la FIH Pro League 2025-26 en Santiago del Estero. Un salto enorme para uno de los talentos más firmes que tiene la provincia.