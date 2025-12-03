Secciones
Ignacio Nardolillo, el tucumano que se ganó un lugar en Los Leones

Con 21 años y un ciclo juvenil brillante, el jugador de Ducilo fue citado para disputar la Pro League. “Era algo que venía buscando hace mucho”, confesó

A los 21 años, Ignacio Nardolillo atraviesa el momento que soñó desde que salió de San Martín rumbo a Buenos Aires. El delantero, formado en el hockey tucumano y actualmente jugador de Ducilo, fue convocado para integrar el plantel de Los Leones que disputará la ventana de la FIH Pro League 2025-26 en Santiago del Estero. Un salto enorme para uno de los talentos más firmes que tiene la provincia.

La noticia le llegó “después del entrenamiento del martes, cuando el entrenador llamó para dar los 24 que viajábamos”, conto en dialogo con LA GACETA. Y su primera reacción fue inmediata: “Obvio que fue felicidad, porque era algo que estaba esperando y buscando hace mucho”.

Nardolillo lleva cinco años en Buenos Aires, persiguiendo exactamente este objetivo. “Ser jugador de Los Leones y poder jugar es demasiado importante para mí”, admite. Hoy se siente en su mejor momento: “Con muchas ganas, con confianza y con ganas de jugar ya”.

Oportunidad 

En esta primera experiencia con la Mayor, sabe que cada día cuenta. “Aprendo todos los días. En el día a día siempre me llevo algo importante y lo sumo como una experiencia más”, reconoce.

Los rivales de esta ventana asoman exigentes: Países Bajos y Pakistán. “Holanda es muy física y se define por detalles mínimos. Pakistán será más de ida y vuelta; vamos a tratar de manejar el partido”, analiza.

Entre los jugadores que lo inspiran menciona a Bauti Capurro: “Le quisiera copiar cosas por su estilo de juego”. Su aporte, dice, pasa por la intensidad: “Creo que puedo aportar dinámica para atacar y defender; estos partidos se ganan defendiendo bien”. 

La convocatoria se vivió con emoción en su entorno: “Todos estaban muy contentos, sabían lo que deseaba estar y lo que me costó”. Y entiende el valor simbólico de su presencia: “Representa mucho ser tucumano. Ojalá pueda haber muchos más jugadores de Tucumán”.

Del 9 al 14 de diciembre, Nardolillo afrontará su primera ventana oficial con la Mayor en Santiago del Estero. Argentina jugará desde las 19: el 10 y 13 frente a Países Bajos, y el 11 y 14 ante Pakistán. Cuatro partidos que marcarán el inicio de su camino en Los Leones. 

