La Justicia ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el decreto de Milei

En el texto completo, el fallo señala: "Reafirmando que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables (...) y la obligación de no regresividad establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, corresponde declarar la invalidez del Art. 2° del Decreto 681/2025", consignó el diario "Ámbito".