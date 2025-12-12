Secciones
La Justicia ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el decreto de Milei

El hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad reclaman la inclusión de los recursos en el Presupuesto 2026.

JAVIER MILEI. ARCHIVO JAVIER MILEI. ARCHIVO FOTO/© picture alliance / Juan Carlos Rojas
Hace 11 Min

La Justicia Federal declaró inválido el decreto que había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su aplicación inmediata. La decisión hizo lugar a un amparo colectivo presentado tras quedar la norma paralizada por una resolución del gobierno de Javier Milei, que condicionaba su vigencia a una definición presupuestaria del Congreso de la Nación.

En paralelo, el hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad convocaron para este miércoles a un abrazo simbólico en Plaza de Mayo, a las 18.30. Ambos espacios reclaman la "aplicación urgente" de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica, y advierten que fueron excluidas del Presupuesto 2026.

El fallo declara “la invalidez del Art. 2 del decreto 681/2025” y ordena la puesta en marcha inmediata de la Ley 27.793.

En el texto completo, el fallo señala: "Reafirmando que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables (...) y la obligación de no regresividad establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, corresponde declarar la invalidez del Art. 2° del Decreto 681/2025", consignó el diario "Ámbito".

Además, el documento recalcó que "el 10 de julio de 2025 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.793 por la que se declaró la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad".

El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad "atraviesa una crisis sistémica caracterizada por el desfinanciamiento progresivo, el colapso de las prestaciones reflejado en el cierre masivo de instituciones, interrupción de tratamientos y deterioro crítico de la calidad de servicios", recordó el fallo.

La suspensión de la ley, continúa el escrito, impide la aplicación de las medidas "diseñadas para garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer estándares mínimos de calidad y accesibilidad, implementar mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema y asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan".

Abrazo simbólico en Plaza de Mayo

En el comunicado en conjunto, ambas organizaciones informaron que "en el día de la asunción de los nuevos diputados y senadores" ambos colectivos se unieron "para exigir la aplicación urgente de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Emergencia en Discapacidad".

En el texto señalaron "que quedaron fuera del Presupuesto 2026, anticipando otro año sin respuestas reales". Así, "mientras la crisis se profundiza" su lema para esta ocasión es "por un 2026 sin emergencias”.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación consultadas por la agencia Noticias Argentinas dijeron entender el reclamo debido a que “el Presupuesto no contempla ambas emergencias”.

