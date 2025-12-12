El Gobierno anunció beneficios para el pago anticipado y mensual de impuestos 2026

El Poder Ejecutivo (PE) dispuso, a través del Decreto 3214/3 (MEyP) 2025, un nuevo esquema de beneficios para los contribuyentes que abonen el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto a los Automotores y Rodados, y las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI-Comunas Rurales). Las medidas fueron definidas como excluyentes y no acumulativas.
El programa contempla un descuento del 20% para quienes realicen el pago anual anticipado del período fiscal 2026. "Debe realizarse en efectivo y tiene vencimiento hasta el 19 de diciembre de 2025", dijo Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente. Quienes opten por cancelar el total anual quedarán liberados de eventuales diferencias de impuesto que pudieran surgir durante 2026.
"Las boletas ya se encuentran disponibles para impresión y pago en el sitio oficial www.rentastucuman.gob.ar", añadió Delordi, consignó el Gobierno en un comunicado.
En esa línea, explicó que "en el caso de que se efectúe el pago anual del año 2026, los contribuyentes quedan liberados de las eventuales diferencias de impuesto a pagar que pudieran surgir durante el período fiscal 2026".
Para quienes prefieran el pago mensual, se estableció una bonificación del 8,33% en cada cuota que se abone mediante cesión de haberes en cuenta sueldo o débito automático en cuentas corrientes o cajas de ahorro de cualquier banco. La adhesión puede gestionarse a través del portal de Rentas o de forma presencial en la entidad bancaria correspondiente.
Finalmente, el régimen incorpora una bonificación del 100% de la cuota décima segunda (12ª) para los contribuyentes que paguen las 11 primeras cuotas en tiempo y forma, respetando su vencimiento o el último día hábil del mes correspondiente. Este beneficio se otorgará siempre que no existan intereses pendientes.
"Cualquier consulta que puedan tener respecto a este último beneficio, que también se encuentra vigente para quienes abonaron las once cuotas del año 2025 en término, en tiempo y forma, tienen bonificada la cuota doce del dos mil del 2025. Cualquier consulta o inconveniente que los contribuyentes pudieran tener, se pueden comunicar con nuestro call center, 4503700 que tiene líneas rotativas y los van a derivar al sector que corresponda", cerró Dellordi.
Pagos con tarjeta de crédito
Rentas implementó el servicio de pago con tarjetas de crédito para la cancelación de las cuotas de los impuestos Inmobiliario y a los Automotores y Rodados y de las contribuciones que inciden sobre los inmuebles (CISI Comunas Rurales).
Para acceder a esta opción los contribuyentes deberán utilizar el botón de pago "CLICK de PAGO - TARJETAS DE CRÉDITO" disponible en la página web del organismo al momento de emitir y/o generar el formulario para el pago de la cuota respectiva.
Pagos sin boleta
Los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y a los Automotores y Rodados podrán efectuar el pago de estos tributos sin la boleta respectiva. Para ello deben dirigirse a las bocas de cobro de Rapipago y Pago Fácil e indicar el número de padrón o patente y la cuota que desea pagar.