El Gobierno anunció beneficios para el pago anticipado y mensual de impuestos 2026

"Cualquier consulta que puedan tener respecto a este último beneficio, que también se encuentra vigente para quienes abonaron las once cuotas del año 2025 en término, en tiempo y forma, tienen bonificada la cuota doce del dos mil del 2025. Cualquier consulta o inconveniente que los contribuyentes pudieran tener, se pueden comunicar con nuestro call center, 4503700 que tiene líneas rotativas y los van a derivar al sector que corresponda", cerró Dellordi.