¿Por qué conviene pagar anticipadamente los impuestos?

Los impuestos hay que pagarlos. Son obligatorios y no requieren de una contraprestación por parte del Estado. Esa es la clásica definición de un régimen tributario. Todos los años, el Gobierno lanza planes con bonificaciones, con un doble fin: por un lado, intenta sostener la recaudación en tiempo real, y, por el otro, le brinda la posibilidad al contribuyente de acceder a un beneficio y despreocuparse de esa obligación durante todo el año que viene. Ese es el espíritu del Pago Anual Total 2026, que establece precisamente bonificaciones en los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores y Rodados y en las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles -CISI Comunas Rurales-.