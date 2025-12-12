Secciones
EspectáculosFamosos

El patrimonio que crece sin medidas cada Navidad: a cuánto asciende la riqueza de Mariah Carey

Con tres décadas en el mercado, “All I want for Christmas” es la canción más escuchada de Mariah Carey.

El patrimonio que crece sin medidas cada Navidad: a cuánto asciende la riqueza de Mariah Carey Foto: Getty Images
Por Milagro Corbalán Hace 22 Min

Tiene 31 años pero en los últimos años se consolidó como un éxito en vigencia. No se escucha en cualquier época, sino que se convirtió en una especie de jingle que da inicio a la temporada navideña. “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey, es el himno de las fiestas por excelencia y, aunque muchas alternativas intentaron sacarla de su trono, ninguna tuvo el suficiente éxito. Por eso la canción sigue dándole a la cantante neoyorquina una buena parte de sus ingresos.

“All I want for Christmas…” se lanzó en 1994 como sencillo del álbum “Merry Christmas”. Más allá del éxito discográfico que representó, logró adoptar una identidad propia y ahora, para miles de personas en el mundo, el inicio de la Navidad empieza como los primeros acordes de la composición de Carey y Walter Afanasieff.

De cuánto es la fortuna de Mariah Carey

Si de números se habla, Mariah Carey acumula más de 76.5 millones de oyentes mensuales en Spotify donde tiene cargada parte de su discografía. En Youtube, en cambio, superó los 10.910 millones de vistas y su canal oficial –creado en 2006– tiene más de 12.7 millones de suscriptores. El videoclip de “All I want for Christmas…” que lanzó en 2020 tiene 823 millones de reproducciones y el de 2009, 831 millones.

Tiene una discografía que incluye 16 álbumes de estudio y vendió más de 200 millones de copias hasta la fecha. Logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 19 veces, lo que la convierte en una de las artistas femeninas con más canciones más escuchadas en Estados Unidos.

Según datos publicados, “All I want for Christmas is you” generó ingresos por más de U$S80 millones y cada año suma entre U$S600.000 y U$S1.2 millones solo en la época navideña. Se estima que hoy, el patrimonio de Carey alcanza los U$S350.000 millones, lo que refleja su buena visión para los negocios, no solo en el mundo de la música, sino también proyectos de residencias en Las Vegas.

Aunque la fortuna de Carey ya superó con creces toda expectativa desde sus inicios, nada parece detenerla. Se considera que si se venideran los derechos de la canción, costaria entre 30 y 40 veces lo que genera anualmente. Así, cada vez que “All I want for Christmas…” suena en playlist, comerciales y programas de televisión, la artista sigue recibiendo sus regalías.

