El patrimonio que crece sin medidas cada Navidad: a cuánto asciende la riqueza de Mariah Carey

Tiene 31 años pero en los últimos años se consolidó como un éxito en vigencia. No se escucha en cualquier época, sino que se convirtió en una especie de jingle que da inicio a la temporada navideña. “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey, es el himno de las fiestas por excelencia y, aunque muchas alternativas intentaron sacarla de su trono, ninguna tuvo el suficiente éxito. Por eso la canción sigue dándole a la cantante neoyorquina una buena parte de sus ingresos.