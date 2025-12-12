Carlos Alberto Presti asumió como ministro de Defensa nacional en la Casa Rosada

La asunción de Carlos Alberto Presti llega, además, para destrabar uno de los movimientos más demorados dentro del Gobierno. Milei había mantenido en funciones al ex ministro Petri hasta completar la llegada de los F-16, para después garantizar proceder a su llegada a la Cámara de Diputados de la Nación. Con esa transición ya cerrada, la conducción del área queda ahora en manos de Presti, un militar de estrecho vínculo con Karina Milei y que aterriza con una agenda cargada de urgencias.