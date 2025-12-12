Carlos Alberto Presti asumió como ministro de Defensa nacional en la Casa Rosada

El teniente general Carlos Alberto Presti asumió este viernes al mediodía como ministro de Defensa nacional, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezada por Javier Milei. Con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del gobierno libertario.
En el acto dijeron presentes diferentes miembros del Gabinete, además del embajador de Estados Unidos (EEUU), Peter Lamelas, habitué de Casa Rosada en las últimas semanas. Además de estar en reuniones, participó de la asunción de Monteoliva.
La asunción de Carlos Alberto Presti llega, además, para destrabar uno de los movimientos más demorados dentro del Gobierno. Milei había mantenido en funciones al ex ministro Petri hasta completar la llegada de los F-16, para después garantizar proceder a su llegada a la Cámara de Diputados de la Nación. Con esa transición ya cerrada, la conducción del área queda ahora en manos de Presti, un militar de estrecho vínculo con Karina Milei y que aterriza con una agenda cargada de urgencias.
El nuevo ministro deberá enfrentar de entrada un menú complejo: el deterioro salarial de las fuerzas, la promesa oficial de recomponer ingresos y, sobre todo, el saneamiento de la obra social de los uniformados, cuya situación interna es descripta como “calamitosa”. El sistema arrastra una deuda millonaria y presta servicios a unos 600.000 afiliados, muchos de los cuales acumulan reclamos por prestaciones deficientes o directamente interrumpidas, consignó el diario "Ámbito".
Un dato no menor es que Presti optó por no abandonar su estatus militar para asumir la cartera. La normativa castrense habilita la figura de la Disponibilidad (art. 38 inc. 2°), que permite al personal superior ocupar funciones civiles no vinculadas con las fuerzas armadas por más de dos meses -hasta un máximo de seis- sin perder grado ni antigüedad. Durante ese período, aunque deja de cumplir tareas de “actividad”, conserva su condición militar y el tiempo se computa para el retiro.
Quién es Carlos Alberto Presti
El teniente general fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército el 10 de enero de 2024, apenas días después de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Su designación implicó el pase a retiro de 22 generales de mayor antigüedad, marcando así uno de los primeros reordenamientos fuertes dentro de la cúpula militar.
Nacido el 23 de junio de 1966, ingresó al Colegio Militar en 1984 y egresó tres años más tarde. Su trayectoria incluye la jefatura del Regimiento de Asalto Aéreo 601, la comandancia de la IV Brigada Aerotransportada y la dirección del propio Colegio Militar. Participó en misiones de paz en Haití y, desde 2017, se desempeñó como agregado en la Embajada argentina en Guatemala, con jurisdicción sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Durante su gestión en el Ejército, Presti tuvo bajo su mando a unas 55.000 personas.