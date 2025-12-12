¿Por qué el Día del Hincha de Boca se celebra cada 12 de diciembre?

A partir de la década del 70, el número 12 pasó a ser un símbolo colectivo de la parcialidad "xeneize" y una marca registrada del club. Décadas más tarde, en 2012, los propios hinchas impulsaron la creación de una fecha conmemorativa. El 12 de diciembre de ese año, aprovechando la coincidencia numérica del 12/12/12, se realizó una multitudinaria convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires que dio origen al Día del Hincha de Boca.