¿Por qué el Día del Hincha de Boca se celebra cada 12 de diciembre?

El Día del Hincha de Boca se conmemora cada 12 de diciembre y no responde a la obtención de un título ni a un aniversario institucional. La elección de la fecha tiene un significado directo con el apodo con el que se identifica a la hinchada del club: “el Jugador Número 12”.
El origen de esa denominación se remonta a 1925, cuando Boca Juniors realizó la primera gira europea de un equipo argentino. En aquella histórica travesía participó Victoriano Agustín “Toto” Caffarena, un socio e hincha del club que acompañó al plantel y colaboró activamente con la delegación. Durante el viaje cumplió tareas como utilero y masajista, y además aportó recursos económicos para que la gira pudiera concretarse.
Su compromiso fue reconocido por los propios futbolistas. El delantero Agustín Cerroti fue quien lo apodó “el Jugador Número 12”, en alusión a su rol permanente dentro del grupo, pese a no integrar el equipo en el campo de juego. Con el paso de los años, ese mote dejó de representar a una sola persona y comenzó a identificarse con el conjunto de los hinchas.
A partir de la década del 70, el número 12 pasó a ser un símbolo colectivo de la parcialidad "xeneize" y una marca registrada del club. Décadas más tarde, en 2012, los propios hinchas impulsaron la creación de una fecha conmemorativa. El 12 de diciembre de ese año, aprovechando la coincidencia numérica del 12/12/12, se realizó una multitudinaria convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires que dio origen al Día del Hincha de Boca.
Desde entonces, cada 12 de diciembre la fecha se repite como una jornada de celebración. Con el correr de los años, los festejos fueron centralizándose en la Bombonera, donde el club organiza actividades para los socios y simpatizantes, consolidando la fecha como parte del calendario anual xeneize.