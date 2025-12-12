Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en Japón durante los ensayos de Súper Fórmula

La experiencia de Jack Doohan en la Súper Fórmula japonesa sumó un nuevo capítulo. El piloto australiano volvió a protagonizar un accidente en el Autódromo de Suzuka y completó una secuencia difícil de explicar porque chocó tres días consecutivos, con el mismo auto y en la misma curva, durante los ensayos de postemporada de la categoría.
El último episodio ocurrió en la madrugada del viernes, cuando Doohan perdió el control de su monoplaza del Kondo Racing tras pisar de manera incorrecta el piano interno en la curva Degner. El auto se levantó, ingresó a la cama de leca y terminó impactando contra las defensas Tecpro, lo que obligó a neutralizar la sesión con bandera roja.
Lo llamativo es que no se trató de un hecho aislado. El australiano ya había sufrido dos accidentes previos en el mismo sector del trazado. El primero, con un impacto trasero, y el segundo, con un golpe frontal, ambos en jornadas consecutivas. En los tres casos, Doohan pudo salir del vehículo por sus propios medios, aunque el tercer choque provocó daños en la suspensión delantera izquierda y mantuvo la actividad detenida durante más de diez minutos.
Según detalló el medio japonés Auto Sport, las condiciones climáticas jugaron un papel importante durante la primera sesión, con fuertes vientos, cielo cubierto y una temperatura de pista cercana a los 10 grados. En ese contexto, se produjeron varios trompos en los minutos iniciales, aunque el accidente de Doohan fue el más significativo del día.
El piloto de 22 años, que fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine durante la temporada de Fórmula 1, volvió a ausentarse de la conferencia de prensa posterior a la actividad.
Desde Kondo Racing buscaron bajar la tensión. El director de fábrica del equipo, Nobuaki Atate, aseguró que el rendimiento de Doohan es alto y relativizó la seguidilla de incidentes. “Jack simplemente tuvo una serie de accidentes, pero es un chico con un potencial considerable. Suzuka es un circuito difícil en esta época del año y creo que no volverá a suceder”, expresó en diálogo con Motorsport Japón. Además, explicó que la prioridad fue lograr que el piloto regresara a pista para evitar que se marchara con una sensación negativa.
Más allá de lo deportivo, los ensayos también dejaron al descubierto el impacto emocional del momento que atraviesa Doohan. Tras el segundo accidente, cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen completamente negra, en medio de comentarios negativos en redes sociales, según consignaron medios especializados.
Estos tests son considerados clave para el futuro del australiano, que todavía no tiene contrato confirmado para 2026. Su nombre aparece tanto como posible piloto titular en la Súper Fórmula como para un rol de reserva en Haas F1, equipo vinculado técnicamente a Toyota. Mientras tanto, su paso por Suzuka dejó una estadística preocupante con tres choques en tres días, todos en la curva Degner, un sector que volvió a convertirse en su mayor obstáculo.