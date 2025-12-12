Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en Japón durante los ensayos de Súper Fórmula

Desde Kondo Racing buscaron bajar la tensión. El director de fábrica del equipo, Nobuaki Atate, aseguró que el rendimiento de Doohan es alto y relativizó la seguidilla de incidentes. “Jack simplemente tuvo una serie de accidentes, pero es un chico con un potencial considerable. Suzuka es un circuito difícil en esta época del año y creo que no volverá a suceder”, expresó en diálogo con Motorsport Japón. Además, explicó que la prioridad fue lograr que el piloto regresara a pista para evitar que se marchara con una sensación negativa.