Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Tras el final de mandato de Jorge Chehín, el "Benjamín" presentó su nueva dirigencia para el período 2025-2028. Lucas Ferro asumió como presidente y habló de su historia con el club, los proyectos en marcha y el desafío de sostener el crecimiento institucional.

Hace 1 Hs

Lawn Tennis vive un nuevo comienzo. En una jornada cargada de emociones y con una gran presencia de socios, referentes deportivos y exdirigentes, la institución presentó a sus nuevas autoridades para el período 2025-2028 durante la noche del jueves. El protagonista central fue Lucas Ferro, quien asumió la presidencia tras la gestión de Jorge Chehín y dejó en claro que el club es, para él, más que un lugar: es una parte fundamental de su vida.

“Para mí es un orgullo, una alegría y una responsabilidad enorme”, expresó a minutos de asumir. Recordó que llega al cargo después de toda una vida vinculada al Lawn Tennis. “Vengo a este club desde los cinco años. Solo dejé de venir cuando vivía afuera, unos siete años. Esto es una responsabilidad grande porque mi idea es que los socios la pasen bien, que disfruten, que tengan todo lo que se pueda. Que el club funcione bien, que sea un lugar de esparcimiento, de competencia deportiva y de encuentro social”, dijo.

Ferro estuvo acompañado por Ramón Renta Mora (vicepresidente), Fabricio Brito (secretario) y el resto de la CD. A nivel personal, la emoción también estuvo marcada por su familia. “Que mis hijos jueguen acá, que venga mi esposa, que podamos disfrutar juntos este lugar… Es una alegría enorme. Hoy estaban los cuatro dando vueltas por el club y fue un momento muy lindo”, dijo.

La asunción reunió a una multitud. Viejos socios, jóvenes deportistas, familias enteras y figuras históricas del club acompañaron el acto. “La verdad que estoy muy contento. Acá hay gente que me conoce desde que era chico, y verlos hoy, acompañando, es una emoción muy grande. Este club es muy alegre, la pasamos muy bien. Por eso siempre estamos enfocados en que crezca y que la gente disfrute”, señaló.

Ferro también habló sobre los distintos proyectos que están en marcha dentro del club. “El proyecto Casa Puma ya se está ejecutando. Ya están construyendo, se está agrandando el gimnasio de alto rendimiento y están los fondos para empezar la cancha sintética. Va bastante avanzado y con un tiempo de ejecución muy rápido”, explicó. “Salvador está muy lindo, ahora tenemos una cancha grande más de rugby. Y siempre hay cosas por mejorar, siempre hay algo para hacer. Eso es lo que nos toca ahora”, cerró.

Nuevas autoridades del Tucumán Lawn Tennis Club (2025-2028)

Comisión Directiva

  • Presidente: Lucas Ferro
  • Vicepresidente: Ramón Renta Mora
  • Secretario: Fabricio R. Brito
  • Tesorera: Luciana Palavecino
  • Vocal Titular 1: Luis Rodolfo Argüello (n.)
  • Vocal Titular 2:  Augusto Arquez
  • Vocal Titular 3: Mariana Barraquero
  • Vocal Titular 4: Solana Olmedo
  • Vocal Suplente 1: Daniel Álvarez
  • Vocal Suplente 2: Diego Bertini
  • Vocal Suplente 3:  Andrés Chavanne
  • Vocal Suplente 4: Martín Lazarte

Comisión Revisora de Cuentas

  • Titular 1: Guillermo Usandivaras
  • Titular 2: Alicia del C. Nieto
  • Titular 3: Pedro Ledesma
  • Suplente 1: Rafael Rodríguez Prados
  • Suplente 2: René Fregenal
  • Suplente 3: Gustavo Atim

