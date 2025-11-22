Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

“Para mí es un orgullo, una alegría y una responsabilidad enorme”, expresó a minutos de asumir. Recordó que llega al cargo después de toda una vida vinculada al Lawn Tennis. “Vengo a este club desde los cinco años. Solo dejé de venir cuando vivía afuera, unos siete años. Esto es una responsabilidad grande porque mi idea es que los socios la pasen bien, que disfruten, que tengan todo lo que se pueda. Que el club funcione bien, que sea un lugar de esparcimiento, de competencia deportiva y de encuentro social”, dijo.