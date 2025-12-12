El tiempo en Tucumán: el fin de semana promete mucho calor y fuertes tormentas

La temperatura volverá a subir a partir de hoy en la región y el pronóstico del tiempo para el fin de semana anuncia jornadas calurosas para Tucumán, tormentas en el cierre del domingo y el descenso de la térmica recién el lunes.
Después de las fuertes tormentas registradas durante la tarde y la noche del jueves, la mañana del viernes arrancó con algunas precipitaciones débiles, que llevaron la temperatura a una mínima de 18 °C. La nubosidad fue superior al 65% mientras que los vientos prometen modificarla con el paso de las horas.
A lo largo de la mañana la nubosidad será variable y la humedad descenderá hasta el 60%. La temperatura continuará en aumento y al mediodía se esperan 27 °C y una térmica de 28 °C.
La temperatura máxima de 30 °C se registraría durante la tarde, cuando la nubosidad descienda y hasta se esperan lapso de cielo despejado. La sensación térmica podría alcanzar los 32 °C. La humedad seguirá por encima del 50%.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que el cielo se despejará por completo durante la noche y que la temperatura bajará a los 25 °C. La humedad seguirá en torno al 70% y la térmica descendería algunos grados más durante la madrugada.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
En el pronóstico extendido del SMN se sostiene que el sábado la nubosidad será alta, mientras que la mínima sería de 18 °C y la máxima de 33 °C. Para el domingo, las condiciones climáticas serían similares, aunque la jornada terminaría con tormentas. La máxima llegaría a los 35 °C.
Un poco de alivio llegaría recién el lunes, que comenzaría bajo precipitaciones y con una mínima de 20 °C. La máxima sería de apenas 25 °C. Eso sí, desde el martes vuelve el calor en una semana que tendrá temperaturas promedio de 30 °C.