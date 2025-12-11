Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
La Provincia podrá recuperar tierras fiscales usurpadas sin tener que recurrir a la Justicia
A través de la figura de la autotutela, el Gobierno pretende que funcionarios actúen en la protección de sus bienes. Cómo funcionará el procedimiento.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
RELEVAMIENTO. Los funcionarios del Estadio hicieron un trabajo para analizar la situación de las tierras fiscales.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 6 Min
Seguir en
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tafí del Valle
El Cadillal
Osvaldo Jaldo
El Mollar
Daniel Abad
Gilda Pedicone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"
Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral
Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
Más Noticias
La Policía Federal detuvo a un joven de 21 años acusado de amenazar de muerte a Javier Milei
Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"
Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral
Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más