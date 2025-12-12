Adepa y la Corte Suprema nacional reconocieron al periodismo judicial

En el salón Carmen Argibay del Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, se entregaron los premios que Adepa y el máximo tribunal otorgan, cada año, a los más destacados artículos periodísticos ligados a la actividad judicial.
En el acto estuvieron presentes los tres miembros de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. José Claudio Escribano, presidente de la Comisión de premios de Adepa, tuvo a su cargo las palabras de apertura del acto, en las que destacó el profesionalismo creciente de las actuales redacciones. “Hoy están llenas de profesionales graduados y apoyados en métodos investigativos rigurosos; en mi época, estaban llenas de grandes plumas, es cierto, pero también pobladas de estudiantes crónicos, con lo que esa frustración implica”, apuntó Escribano.
Después de felicitar a los ganadores, Rosatti, en su calidad de presidente de la Corte, destacó los aspectos que emparentan a la tarea judicial con la periodística, al afirmar que, aunque enfocan la realidad desde perspectivas parcialmente distintas, comparten varios puntos de unión.
El primer premio lo obtuvieron Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, integrantes del equipo de datos de Infobae, por un trabajo que desnudó una multimillonaria caja paralela sin control que paga la mayoría de los sueldos del Ministerio de Justicia. El trabajo puede leerse aquí.
El segundo premio recayó en los periodistas de La Nación Pablo Fernández Blanco y Florencia Rodríguez Altube por un artículo que analiza las 236 demandas fuera del país, que afronta la Argentina, y que suman US$ 27.000 millones. Puede leerse acá.
Estuvieron presentes en el acto Martín Etchevers, presidente de Adepa; Daniel Dessein, presidente de su Comisión de Libertad de Prensa; Pablo Deluca, vicepresidente primero; Andrés D´Alessandro, director ejecutivo; Carlos Laplacette, asesor legal de la institución; Héctor Lebensohn, director del diario Democracia de Junín, y el constitucionalista Daniel Sabsay, miembro del jurado de los premios junto a Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo, y los juristas Jorge Reinaldo Vanossi y Alberto Bianchi.
ANÁLISIS
Dos perspectivas en la búsqueda de la verdad*
Por Horacio Rosatti
Presidente Corte Suprema de Justicia de la Nación
La institución periodística y la Justicia tienen una relación intensa. Hay desencuentros y hay encuentros. Uno, que es naturalmente consumidor de noticias, advierte que hay momentos en los que hay cierta incomprensión. Muchas veces se pregunta, y con fundamentos, si era necesario que un periodista revelara algún hecho que genera procesos judiciales -y eventualmente condenas- y que no lo iniciara el propio Poder Judicial, en alguna de sus ramas. Es una crítica fundada porque muchas veces son cosas que estaban ahí, que no las vio nadie, excepto un periodista.
Del otro lado, del lado de la Justicia, también en ocasiones uno ve, en referencia a procesos complejos, que el periodismo los trata de una forma más entretenida, a veces son secuencias diarias como capítulos de una telenovela que son seguidas por la gente con mucho más interés que el proceso judicial que, requerido como está, de garantizar determinados derechos, es más lento, aburrido y lleno de idas y vueltas…
Hay desencuentros razonables porque las perspectivas desde las que se enfoca la realidad son distintas. Pero es mucho lo que nos une, sobre todo con el periodismo de investigación, porque -con las herramientas que cada uno tiene- los dos deben argumentar para probar que algo es cierto o es falso. Los dos necesitamos, para hacer bien nuestra tarea, una cierta imparcialidad en el análisis de los hechos. Y ambos tenemos que tener alguna forma de prueba -formas distintas con errores que en su caso se sancionan disciplinariamente y en otro, reputacionalmente- pero, en definitiva, debemos respetar las miradas diferentes de las cosas. Lo que nos une es la búsqueda de la verdad con imparcialidad.
El aporte del periodismo de investigación ha sido fundamental, durante el gobierno antidemocrático, y durante el gobierno democrático también. Muchos episodios y revelaciones sobre delitos de corrupción y de otro tipo han surgido del periodismo…
Debe regir la más amplia libertad de expresión para que esta capacidad de denuncia, que normalmente tiene el periodismo de investigación, pueda llevarse adelante, sin cortapisas de ninguna naturaleza.
*Fragmento del discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pronunciado en el acto de entrega de los premios Adepa/Corte Suprema al periodismo judicial.
Riesgos de una involución para la libertad de prensa*
Por José Claudio Escribano
Presidente Comisión de Premios de Adepa
Nos preocupa, dentro del proyecto de reforma del Código Penal, la posible involución en lo que concierne al tratamiento de los temas ligados a la libertad de prensa desde los años 80 y, fundamentalmente, por el trabajo del más alto tribunal de nuestro país, entre otras cosas, acogiéndose al célebre fallo de la Corte norteamericana de 1964, The New York Times versus Sullivan, que abrió paso a la doctrina de la real malicia.
También nos hacemos cargo de las preocupaciones expresadas por el Tribunal por la integración de este mismo cuerpo y respecto de las vacancias de no menos de 300 juzgados federales y nacionales. Desde Adepa llamamos a la responsabilidad de los poderes intervinientes para que esto se solucione a la mayor brevedad posible, pensando en que los jueces por designarse sean probos, magistrados con experiencia y con el equilibrio emocional suficiente para juzgar sobre el honor, la libertad y los bienes de los habitantes del país.
*Fragmento del discurso del presidente de la Comisión de Premios de Adepa, pronunciado en el acto de entrega de los premios Adepa/Corte Suprema al periodismo judicial.