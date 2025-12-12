Adepa y la Corte Suprema nacional reconocieron al periodismo judicial

Hay desencuentros razonables porque las perspectivas desde las que se enfoca la realidad son distintas. Pero es mucho lo que nos une, sobre todo con el periodismo de investigación, porque -con las herramientas que cada uno tiene- los dos deben argumentar para probar que algo es cierto o es falso. Los dos necesitamos, para hacer bien nuestra tarea, una cierta imparcialidad en el análisis de los hechos. Y ambos tenemos que tener alguna forma de prueba -formas distintas con errores que en su caso se sancionan disciplinariamente y en otro, reputacionalmente- pero, en definitiva, debemos respetar las miradas diferentes de las cosas. Lo que nos une es la búsqueda de la verdad con imparcialidad.