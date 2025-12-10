Santoral del 11 de diciembre: San Víctor y San Sabino, los mártires que desafiaron al poder romano

Cada 11 de diciembre, el santoral católico recuerda a dos figuras del cristianismo primitivo cuya historia está atravesada por la persecución, la violencia estatal y la fidelidad a la fe hasta la muerte: San Víctor y San Sabino, ambos mártires en los primeros siglos del Imperio Romano. Aunque sus biografías están marcadas por el silencio de las fuentes y la fragmentación histórica, el peso simbólico de sus martirios los convirtió en referentes de la Iglesia naciente.