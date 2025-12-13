Secciones
Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Rodeado de sierras y una vegetación diversa donde predominan cardones, jarillas, cactus y algarrobos, este lugar invita a desconectarse.

Hace 2 Hs

En pleno corazón de San Juan y a casi 250 kilómetros de la capital provincial, Valle Fértil se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan tranquilidad, aventura y un profundo contacto con la naturaleza. Rodeado de sierras y una vegetación diversa donde predominan cardones, jarillas, cactus y algarrobos, este oasis natural invita a desconectarse y disfrutar de un entorno único.

El departamento destaca por su fisonomía singular y por alojar algunos de los paisajes más emblemáticos de la región cuyana. Entre ellos, se encuentra el reconocido Parque Provincial Ischigualasto, popularmente conocido como el "Valle de la Luna", ubicado a tan solo 75 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil. 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este sitio deslumbra a visitantes de todo el mundo con sus formaciones geológicas moldeadas durante millones de años por la acción del viento y el agua. Figuras como El Hongo, El Gusano, La Esfinge y La Cancha de Bochas conforman un recorrido imperdible.

Otro punto sobresaliente del paisaje es el de Las Barrancas Coloradas, imponentes paredes de hasta 200 metros de altura que se tiñen de tonos rojizos, verdes y grises, cambiando su apariencia conforme avanza el día. El suelo del área guarda además fósiles de plantas y animales del Período Triásico, lo que convierte al lugar en un auténtico museo paleontológico a cielo abierto.

La identidad cultural del departamento también se refleja en el Cristo de la Hermandad, un monumento de 14 metros de altura ubicado en Villa San Agustín y creado por el artista chileno Luis Sudara. Desde su emplazamiento, los visitantes disfrutan de vistas panorámicas excepcionales del valle, consignó C5N. 

Valle Fértil comprende localidades como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, que funcionan como puntos de acceso a experiencias de aventura. Allí se pueden realizar cabalgatas, trekking, senderismo y avistaje de aves en el Parque Natural Valle Fértil, donde habitan más de 200 especies, lo que lo convierte en un destino ideal para observadores de todo el mundo.

Dónde queda Valle Fértil

Valle Fértil está ubicado a casi 250 kilómetros de la ciudad de San Juan, dentro de un oasis natural rodeado de sierras y una diversidad vegetal propia de la región cuyana. Su centro principal es Villa San Agustín de Valle Fértil, desde donde se accede de manera directa a los principales atractivos, incluido el Parque Provincial Ischigualasto, situado a 75 kilómetros.

El territorio abarca las localidades de Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, cada una con características y propuestas particulares. El entorno se destaca por la presencia de cardones, jarillas, cactus y algarrobos, que definen la impronta paisajística del lugar.

