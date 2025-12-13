Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

En pleno corazón de San Juan y a casi 250 kilómetros de la capital provincial, Valle Fértil se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan tranquilidad, aventura y un profundo contacto con la naturaleza. Rodeado de sierras y una vegetación diversa donde predominan cardones, jarillas, cactus y algarrobos, este oasis natural invita a desconectarse y disfrutar de un entorno único.