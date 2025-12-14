Secciones
SociedadEstilo de vida

Tres hábitos simples para empezar el día con menos estrés y más energía, según la ciencia

Investigaciones psicológicas señalan que las primeras horas de la mañana son una ventana biológica clave para regular el estrés, mejorar la concentración y estabilizar el estado de ánimo.

Tres hábitos simples para empezar el día con menos estrés y más energía, según la ciencia IMAGEN TOMADA DE EL UNIVERSAL
Hace 1 Hs

Cómo empieza la mañana suele definir el tono del resto del día. Diversos estudios psicológicos indican que pequeñas acciones tempranas pueden regular el estrés, mejorar la concentración y fortalecer la estabilidad emocional. No se trata de grandes cambios ni rutinas difíciles de sostener, sino de incorporar hábitos simples y consistentes que preparen al cerebro para funcionar de manera más equilibrada.

De acuerdo con la American Psychological Association (APA), las primeras horas del día constituyen una “ventana biológica” en la que el cuerpo responde especialmente bien a estímulos que ordenan los ritmos internos. Tres factores combinados -luz natural, movimiento suave y organización mental- tienen un efecto protector frente a la ansiedad y el agotamiento emocional, dos problemas cada vez más frecuentes en contextos de alta demanda.

Exponerse a la luz natural apenas despertar

Recibir luz natural durante los primeros minutos de la mañana ayuda a sincronizar el reloj biológico. Según explica la APA, la luz matutina regula los ritmos circadianos, mejora el estado de vigilia y colabora en la estabilidad del estado de ánimo.

Además, esta exposición temprana activa la producción de serotonina, el neurotransmisor vinculado a la sensación de bienestar. No hace falta salir a caminar: abrir las cortinas, ubicarse cerca de una ventana o pasar unos minutos en el balcón es suficiente para que los efectos positivos se sostengan a lo largo del día.

Mover el cuerpo, aunque sea cinco minutos

El movimiento matutino no requiere un entrenamiento formal. Estiramientos, una caminata breve, movilidad articular o ejercicios de respiración activa son suficientes para activar el cuerpo. La APA detalla que esta actividad, incluso en dosis mínimas, reduce los niveles de cortisol -la hormona del estrés- y aumenta la energía disponible para el resto de la jornada.

Entre los beneficios más destacados se encuentran una mayor claridad mental en las primeras horas, mejor tolerancia al estrés cotidiano, menor rigidez muscular tras el sueño y una sensación más marcada de bienestar. La clave, enfatizan los especialistas, es la constancia más que la intensidad.

Un pequeño ritual de foco para ordenar la mañana

Organizar los pensamientos durante unos pocos minutos puede transformar la experiencia del día. La APA recomienda dedicar entre dos y diez minutos a identificar prioridades, planificar horarios, escribir las tareas intransferibles o simplemente realizar respiración profunda para ordenar la mente.

Este pequeño ritual reduce la carga cognitiva, disminuye la dispersión y genera una sensación concreta de control. También ayuda a evitar la ansiedad anticipatoria, esa tensión que aparece incluso antes de que empiece la jornada.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
2

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
3

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

La foto de la semana en Tucumán

La foto de la semana en Tucumán

Comentarios