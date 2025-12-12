“El humor y la música sirven para compartir sentimientos”

- Para mí sí. La patria grande es cultural, emocional y lingüística. Yo la viví: crecí en Brasil escuchando a Mercedes Sosa y a Atahualpa Yupanqui. Mi música es una mezcla natural de Brasil y la Argentina, de norte y nordeste, de frontera. Existe en la gente que crea puentes, no muros. Mi música nace de mi experiencia, y mi experiencia es política. Soy mujer, obrera de la música y madre. Mi ideología no es un discurso, es la manera en que vivo y resisto en una industria que precariza. No puedo separar quién soy de lo que canto.