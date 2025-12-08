“Los Loros”: la infancia, la enfermedad y una fe inesperada

Esa vivencia es el núcleo del relato. “La obra nace de una experiencia médica que tuve. A los 13 años descubren un tumor en mi cabeza y me diagnostican una enfermedad parecida a un tipo de cáncer. Yo no tenía síntomas. Fue de un día para el otro. Mis papás dejaron de trabajar y se quedaron conmigo en Buenos Aires. En la obra recupero esa experiencia con muchos recursos teatrales, también con unos muñecos que representan a mi papá, mi mamá y mis hermanos. Cuento la historia mientras los muevo dentro de una especie de casita de muñecas que se transforma en mi casa, en la habitación del hospital y en los distintos lugares por los que transité. También comparto mis vínculos con mis amigos del hospital”, describe Rodríguez.