Las 10 mejores películas del 2025, según la revista Time

La revista estadounidense Time publicó su tradicional ranking anual con las diez mejores películas estrenadas en 2025, una lista que vuelve a marcar tendencia dentro del mundo del cine y que refleja la diversidad estética y temática que atravesó el año. Dram as intimistas, relatos históricos, comedias contemporáneas y homenajes a la propia industria cinematográfica conviven en un top que combina grandes nombres con propuestas audaces.
Uno de los datos sobresalientes del listado es la fuerte presencia del director Richard Linklater, quien logró ubicar dos películas entre los tres primeros puestos, consolidando su vigencia dentro del cine de autor. Para Time, las obras seleccionadas tienen un rasgo en común: lograron “obligar al espectador a detenerse y mirar” en un contexto dominado por el consumo acelerado y las pantallas domésticas.
Según la publicación, el cine de 2025 supo narrar historias memorables a partir de figuras históricas y culturales como Jean-Luc Godard, Alfred Dreyfus, Lorenz Hart y el fotógrafo Peter Hujar, ofreciendo experiencias que exceden el mero entretenimiento y reivindican la experiencia cinematográfica como un acto de atención plena.
El ranking completo de Time
10. One of Them Days
Comedia estadounidense dirigida por Lawrence Lamont, estrenada en enero de 2025. Protagonizada por Keke Palmer y la cantante SZA, que debuta en cine. Narra la historia de dos amigas que quedan al borde del desalojo luego de que uno de sus novios gaste el dinero del alquiler. Fue bien recibida por la crítica y el público.
9. Kill the Jockey
El director argentino Luis Ortega incursiona en el surrealismo con la historia de un jockey alcohólico que, tras un grave accidente, pierde la memoria y adopta la identidad de Dolores, una mujer que quizás siempre quiso ser. Una propuesta provocadora y personal.
8. The Mastermind
Un retrato agridulce sobre un ladrón de arte fallido, interpretado por Josh O’Connor, que roba cuatro pinturas en la Massachusetts de los años 70. Time la define como una “casi comedia” sobre un hombre perdido, sostenida por una actuación tan ambigua como empática.
7. Sinners
Protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel como hermanos gemelos que regresan al sur de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. La película cruza el drama racial con el terror, incorporando vampiros como metáfora política del racismo estructural.
6. Roofman
Comedia romántica inspirada en hechos reales. Channing Tatum interpreta a un exladrón y fugitivo que intenta rehacer su vida y formar una familia junto a un nuevo amor encarnado por Kirsten Dunst. El film reflexiona sobre la masculinidad y los modelos familiares.
5. Peter Hujar’s Day
Dirigida por Ira Sachs, reconstruye una entrevista real de 1974 entre la escritora Linda Rosenkrantz y el fotógrafo Peter Hujar. Un ejercicio íntimo que captura una jornada en la vida del artista y una época clave del arte neoyorquino.
4. Sentimental Value
Un drama familiar que explora la herencia emocional y material. Dos hermanas deben enfrentar el pasado tras la muerte de su madre y el regreso de un padre cineasta, interpretado por Stellan Skarsgård. Una reflexión sobre lo que verdaderamente sostiene a una familia.
3. Blue Moon
Dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke, cuenta la historia de Lorenz Hart, letrista y socio original de Richard Rodgers, obligado a enfrentar el éxito de su excompañero sin él. Un musical melancólico sobre la amistad y el ocaso creativo.
2. An Officer and a Spy
La nueva película de Roman Polanski se centra en el Caso Dreyfus. A través del punto de vista del oficial Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin), la historia expone una injusticia histórica atravesada por el antisemitismo y el abuso de poder.
1. Nouvelle Vague
Elegida como la mejor película del año por Time. Retrata el rodaje de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard en el París de 1960. Protagonizada por Guillaume Marbeck, es una celebración del cine francés y del espíritu creativo que transformó la historia del séptimo arte.