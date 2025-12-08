Las 10 mejores películas del 2025, según la revista Time

Uno de los datos sobresalientes del listado es la fuerte presencia del director Richard Linklater, quien logró ubicar dos películas entre los tres primeros puestos, consolidando su vigencia dentro del cine de autor. Para Time, las obras seleccionadas tienen un rasgo en común: lograron “obligar al espectador a detenerse y mirar” en un contexto dominado por el consumo acelerado y las pantallas domésticas.