Jaldo inauguró la Escuela de Oficios Municipal de Tafí Viejo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó en la ciudad de Tafí Viejo el acto de inauguración de la Escuela de Oficios Municipal, creada mediante el Decreto N.º 3799/2025. La iniciativa tuvo origen en la decisión política de la intendenta Alejandra Rodríguez, con el propósito de generar un espacio de formación para el trabajo que promueva la empleabilidad y la inclusión laboral de los vecinos y vecinas del municipio.
Acompañaron al mandatario el ministro del Interior, Darío Monteros; la diputada nacional, Gladys Medina; el legislador provincial, Javier Noguera; el titular del IPLA, Dante Loza; y concejales de Tafí Viejo.
La nueva institución tiene como objetivo fortalecer las capacidades laborales, productivas y emprendedoras de la población, ofreciendo cursos y talleres que contribuyen a mejorar los trayectos formativos y laborales. En su primera etapa, la oferta incluye capacitaciones en operación de maquinaria industrial (Overlock y Recta), carpintería de madera, herrería, instalaciones eléctricas domiciliarias y anfitrión turístico.
Durante el acto, el gobernador Jaldo destacó la importancia de la iniciativa y el acompañamiento del Gobierno provincial: “Hemos querido venir con parte del gabinete, con el Ministro del Interior y nuestra diputada nacional, a esta escuela que nos sorprende gratamente. En estos momentos difíciles, lo que tenemos que mantener y, si es posible, incrementar son las fuentes de trabajo. Esta escuela municipal, pionera en la provincia, capacita a los vecinos para que aprendan un oficio, obtengan un certificado y puedan generar ingresos para sus familias”.
El mandatario también mencionó su visita a un emprendimiento local vinculado a la producción alimentaria: “Hemos visto una fábrica de yogur que elabora productos con materia prima proveniente del departamento Trancas. Es un ejemplo de producción, industrialización y comercialización que demuestra la voluntad de progresar y generar trabajo genuino”.
La intendenta Rodríguez subrayó que la escuela permitirá ampliar las oportunidades laborales en la región: “Pretendemos dar a nuestros vecinos y vecinas la posibilidad de aprender un oficio y tener una salida laboral inmediata. Todos los talleres que se dictan aquí, vinculados a carpintería, herrería, textil y turismo, responden a necesidades concretas de la ciudad y de la región. Las clases serán teóricas y prácticas, con unidades productivas donde podrán aplicar lo aprendido”.
Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, valoró el alcance de la propuesta educativa: “Celebramos esta iniciativa de la Municipalidad de Tafí Viejo. Hemos visto cómo se transformó el espacio para recibir a los alumnos y ofrecer capacitación en plomería, herrería, electricidad, turismo y textil. Este tipo de proyectos permite que las familias puedan tener un trabajo independiente y una salida laboral. El Gobierno de la Provincia acompañará esta iniciativa para que los objetivos de la escuela se cumplan”.
El legislador Javier Noguera agradeció la presencia de las autoridades provinciales y destacó el valor de la capacitación como herramienta de progreso: “Estamos muy contentos por la visita del gobernador y de los funcionarios provinciales. Este es un día importante para Tafí Viejo porque brindar herramientas de capacitación significa apostar al progreso y a las oportunidades en un momento complejo para los tucumanos”.
Finalmente, la directora de Empleo y Economía Social del municipio, Mariela Acosta, explicó que la Escuela de Oficios Municipal está abierta a toda la comunidad: “Esta es la primera escuela de oficios municipal de Tafí Viejo. Está destinada a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, y busca fortalecer oficios que estaban en desuso, como carpintería, herrería, textil, plomería, tapicería, electricidad, turismo y emprendedurismo”.
El funcionamiento de la Escuela de Oficios estará a cargo de la Dirección de Empleo y Economía Social del Municipio, en coordinación con la Secretaría de Gestión Educativa Municipal, que establecerán la modalidad de dictado y certificación de los cursos.