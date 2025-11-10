Jaldo inauguró la Escuela de Oficios Municipal de Tafí Viejo

Durante el acto, el gobernador Jaldo destacó la importancia de la iniciativa y el acompañamiento del Gobierno provincial: “Hemos querido venir con parte del gabinete, con el Ministro del Interior y nuestra diputada nacional, a esta escuela que nos sorprende gratamente. En estos momentos difíciles, lo que tenemos que mantener y, si es posible, incrementar son las fuentes de trabajo. Esta escuela municipal, pionera en la provincia, capacita a los vecinos para que aprendan un oficio, obtengan un certificado y puedan generar ingresos para sus familias”.