Defienden el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la jurisdicción de CABA

En el centro de su intervención, planteó una cuestión institucional fundamental: que la transferencia de competencias no es un proceso discrecional ni una negociación política, sino un mandato ineludible de la Constitución Nacional. Según la postura de la FAM, la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires en materia jurisdiccional está reconocida por la Reforma Constitucional de 1994 y el Artículo 129, y su materialización es una obligación que debe concretarse. Ruiz enfatizó que, a pesar de que la autonomía fue reconocida hace más de tres décadas, aún permanece pendiente el traspaso definitivo de las competencias ordinarias que hoy ejerce el Poder Judicial de la Nación.