El Gobierno certifica bioproductos que solucionan problemas de envases, cultivos y construcción

Sensores para alimentos hechos con descartes naturales

Investigadores de la UTN y el INTA San Pedro crearon una bioetiqueta que detecta cambios de pH. Utiliza antocianinas, los pigmentos naturales presentes en frutas y verduras, que cambian de color cuando el alimento se deteriora. La bioetiqueta también informa si un alimento fresco perdió calidad. Reduce desperdicios, porque ayuda a identificar el momento real en que debe descartarse y está hecha con material 100% biobasado.