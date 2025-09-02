Techint abre más de 200 prácticas de verano para estudiantes universitarios

Las PEV comprenden más de 200 cupos en todo el país, y se desarrollarán entre enero y marzo del próximo año en empresas como Tenaris, Ternium, Tecpetrol, y Techint Ingeniería y Construcción. Para los jóvenes, esto significa la posibilidad de ganar experiencia en áreas clave como la transición energética; la producción de acero con menor huella de carbono; el desarrollo de Vaca Muerta y grandes obras de infraestructura.