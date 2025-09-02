Techint abre más de 200 prácticas de verano para estudiantes universitarios

El Grupo Techint, uno de los conglomerados industriales más grandes de la Argentina y con presencia en más de 45 países, abrió la convocatoria a sus Prácticas Educativas de Verano (PEV) 2026. Se trata de una oportunidad única para que estudiantes universitarios sumen experiencia en proyectos de gran impacto en energía, industria e infraestructura.
Las PEV comprenden más de 200 cupos en todo el país, y se desarrollarán entre enero y marzo del próximo año en empresas como Tenaris, Ternium, Tecpetrol, y Techint Ingeniería y Construcción. Para los jóvenes, esto significa la posibilidad de ganar experiencia en áreas clave como la transición energética; la producción de acero con menor huella de carbono; el desarrollo de Vaca Muerta y grandes obras de infraestructura.
La convocatoria llegará también a Tucumán, con un encuentro virtual programado para el 29 de octubre, que ofrecerá a los estudiantes locales la chance de sumarse a este programa que apunta a formar profesionales preparados para los desafíos del futuro productivo.
El perfil de estudiante buscado
Los requisitos dependen de la provincia: en las localidades donde Techint tiene operaciones, se pide haber aprobado al menos el 50% de la carrera, mientras que en el resto del país se exige un avance del 80%. Se priorizan perfiles de Ingeniería Mecánica, Química, Petróleo, Industrial, Electricista, Electrónica, Electromecánica, Ciencias Económicas, Comunicación, Higiene y Seguridad, Medio Ambiente, Recursos Humanos, IT y Sistemas.
Las prácticas no son sólo una primera experiencia laboral: los jóvenes se integran a equipos de trabajo; desarrollan proyectos concretos y refuerzan habilidades transversales, como el liderazgo, la flexibilidad, el trabajo en equipo y la visión estratégica del negocio.
“Buscamos jóvenes con actitud, compromiso y ganas de aprender, que se destaquen por su profesionalismo y competencias en un entorno industrial global”, señaló Sofía Salaz, Talent Attraction Manager de Techint. Desde 1984, más de 7.200 estudiantes pasaron por el programa y más de la mitad de los actuales directivos del grupo comenzaron su camino en estas prácticas.
Los interesados pueden postularse en careers.techint.com mediante la escritura de la palabra clave PEV y la selección de la localidad de preferencia. Para consultas, también pueden escribir a dirhuatracciondetalento@techint.net