Nicolás Vázquez viajó a Nueva York y le rindió un emotivo homenaje a su hermano fallecido

Con “Rocky” en el teatro, Nicolás Vázquez está cosechando un gran éxito que volvió a llevarlo a Nueva York. Desde la Ciudad de las Luces, hizo una recreación íntima y familiar que eligió compartir con sus seguidores en Instagram. Con una campera negra con leyenda blanca en la espalda, recordó a Santiago, su hermano menor, que falleció en 2016 en una muerte súbita.
“Hace muchos años que quería hacer esta foto”, escribió en Instagram junto a dos imágenes. Relató que en uno de sus últimos viajes su hermano conoció la ciudad con la que siempre había soñado: Nueva York. “Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”, contó.
En la foto, su hermano aparecía de espaldas a la cámara pero de cara a las enormes pantallas del Times Square. La campera negra que lucía, en la espalda decía “Kaiser of New York”, una prenda a juego con el escenario en el que se encontraba. “Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá se puso esa foto en WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil”, escribió Vázquez.
El homenaje de Nico Vázquez a su hermano Santiago
Esta semana, Vázquez estuvo en Nueva York junto a su nueva novia, Dai Fernández, y parte de la producción de “Rocky”. De paso por Times Square, eligió recrear la imagen que tanto había marcado a su familia completa. “Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir esta foto. Hasta ahora. En este último viaje, en el que nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento”, agregó.
La foto se viralizó en redes sociales y cientos de seguidores llegaron a los comentarios para dejarle su cariño y aliento. “La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí –observó–. Dos tiempos distintos, el mismo amor. Y algo que reafirmo cada día: estamos conectados”.
Qué le pasó al hermano de Nico Vázquez
Según trascendió en 2016, el hermano del actor falleció durante unas vacaciones en Punta Cana. Santiago Vázquez tenía 26 años y había iniciado su carrera como actor recientemente. En el verano de 2017, semanas después del viaje a República Dominicana, empezaría la temporada de verano en Mar del Plata. Por eso antes había decidido tomar un descanso.
En Punta Cana también estaban “Belu” Lucius y su hermana Emilia y el actual esposo de la influencer y ex jugador de Los Pumas, Javier Ortega Desio. La noche anterior a la muerte de Santiago, habían asistido juntos a una fiesta en la playa. El sábado anterior, había oficiado de maestro de ceremonia en la boda de su hermano mayor y Gimena Accardi.