Nicolás Vázquez viajó a Nueva York y le rindió un emotivo homenaje a su hermano fallecido

El homenaje de Nico Vázquez a su hermano Santiago

Esta semana, Vázquez estuvo en Nueva York junto a su nueva novia, Dai Fernández, y parte de la producción de “Rocky”. De paso por Times Square, eligió recrear la imagen que tanto había marcado a su familia completa. “Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir esta foto. Hasta ahora. En este último viaje, en el que nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento”, agregó.