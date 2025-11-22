Secciones
EspectáculosFamosos

Nicolás Vázquez viajó a Nueva York y le rindió un emotivo homenaje a su hermano fallecido

El actor viajó a Estados Unidos para grabar nuevas imágenes de su obra de teatro y regresó con un homenaje que esperaba hacer hace años.

Nico Vázquez se quedó con una campera que le había regalado a su hermano. Nico Vázquez se quedó con una campera que le había regalado a su hermano.
Hace 1 Hs

Con “Rocky” en el teatro, Nicolás Vázquez está cosechando un gran éxito que volvió a llevarlo a Nueva York. Desde la Ciudad de las Luces, hizo una recreación íntima y familiar que eligió compartir con sus seguidores en Instagram. Con una campera negra con leyenda blanca en la espalda, recordó a Santiago, su hermano menor, que falleció en 2016 en una muerte súbita.

"Era mi mejor amiga...": Nico Vázquez contó cómo se enganchó con Dai Fernández

Era mi mejor amiga...: Nico Vázquez contó cómo se enganchó con Dai Fernández

“Hace muchos años que quería hacer esta foto”, escribió en Instagram junto a dos imágenes. Relató que en uno de sus últimos viajes su hermano conoció la ciudad con la que siempre había soñado: Nueva York. “Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”, contó.

En la foto, su hermano aparecía de espaldas a la cámara pero de cara a las enormes pantallas del Times Square. La campera negra que lucía, en la espalda decía “Kaiser of New York”, una prenda a juego con el escenario en el que se encontraba. “Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá se puso esa foto en WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil”, escribió Vázquez.

El homenaje de Nico Vázquez a su hermano Santiago

Esta semana, Vázquez estuvo en Nueva York junto a su nueva novia, Dai Fernández, y parte de la producción de “Rocky”. De paso por Times Square, eligió recrear la imagen que tanto había marcado a su familia completa. “Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir esta foto. Hasta ahora. En este último viaje, en el que nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento”, agregó.

La foto se viralizó en redes sociales y cientos de seguidores llegaron a los comentarios para dejarle su cariño y aliento. “La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí –observó–. Dos tiempos distintos, el mismo amor. Y algo que reafirmo cada día: estamos conectados”.

Nicolás Vázquez viajó a Nueva York y le rindió un emotivo homenaje a su hermano fallecido Foto: Instagram Nicolás Vázquez

Qué le pasó al hermano de Nico Vázquez

Según trascendió en 2016, el hermano del actor falleció durante unas vacaciones en Punta Cana. Santiago Vázquez tenía 26 años y había iniciado su carrera como actor recientemente. En el verano de 2017, semanas después del viaje a República Dominicana, empezaría la temporada de verano en Mar del Plata. Por eso antes había decidido tomar un descanso.

En Punta Cana también estaban “Belu” Lucius y su hermana Emilia y el actual esposo de la influencer y ex jugador de Los Pumas, Javier Ortega Desio. La noche anterior a la muerte de Santiago, habían asistido juntos a una fiesta en la playa. El sábado anterior, había oficiado de maestro de ceremonia en la boda de su hermano mayor y Gimena Accardi.

Temas Nueva YorkEstados UnidosNicolas Vazquez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El grupo tucumano Demodée celebra a Abba con un homenaje que revive la magia de la banda

El grupo tucumano Demodée celebra a Abba con un homenaje que revive la magia de la banda

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Comentarios