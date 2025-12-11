Secciones
A qué se dedican hoy Caro y Dani, los conductores de Zapping Zone de Disney

Los conductores siguen dedicándose al entretenimiento y sus seguidores continúan pidiéndoles un regreso de uno de los programas más vistos de Disney.

Caro y Dany compartieron la condicción de Zapping Zone durante cuatro años. Caro y Dany compartieron la condicción de Zapping Zone durante cuatro años. Foto: Disney Channel
Hace 2 Hs

Volver de la escuela o del club por la tarde, sentarse a merendar, prender la tele y poner Disney Channel. Esa era la rutina de casi cualquiera que hubiera transitado sus años de niñez y adolescencia entre el 2000 y el 2012. Ese fue el lapso que duró la transmisión de Zapping Zone en el canal del ratón animado, un programa conducido por Carolina Ibarra y Daniel Martins.

Las impensadas reglas que cualquier persona debe cumplir para dirigir una película en Disney

En un formato de magazine, Zapping Zone se emitía en vivo en toda Latinoamérica y transmitía las series del momento de Disney Channel. “Es Tan Raven”, “Lizzie McGuire”, “Hannah Montana”, “Los hechiceros de Waverly Place”, “Zack y Cody, gemelos en acción” y “Phineas y Ferb” fueron solo algunas de las producciones que llegaron al público por primera vez mediante este programa.

Pero, además de los programas, el público buscaba el contacto con sus conductores, Caro y Dani, en el espacio de los juegos. Cada día la producción se ponía en contacto con una persona de la audiencia para participar del juego “Stop” que consistía en una serie de obstáculos y trivias que debían superarse en el menor tiempo posible.

A qué se dedican hoy los conductores de Zapping Zone

Daniel Rodrigo Martins, mejor conocido como Dany Martins, inició su carrera con Zapping Zone en el 2000 y se quedó hasta el último programa. En 2012 pasó a conducir “The U-Mix Show” y, años después, “Pijama Party”, también de Disney Channel. Entre otros trabajos, se animó a incursionar en la actuación, los realities y la conducción de la Copa Conmebol Libertadores desde Facebook Watch.

Caro Ibarra, por su parte, dejó de formar parte de Zapping Zone en 2008. Desde entonces se dedicó a la conducción de “Recurso natural” junto a Eduardo de la Puente, “Team Angels” de Cris Morena y “La casa del pop” de Quiero Música. Produjo shows infantiles y musicales y participó de “Soy Luna” con el papel de Ana Valparaíso.

El mes pasado Caro y Dany anunciaron el regreso del Zapping, pero no en referencia al ex programa de Disney. En este caso, se trata de un programa de streaming de la Televisión Pública en el que llevan adelante un ciclo de entrevistas. El programa hace un guiño directo a la infancia de los 2000, porque entre sus invitados suelen encontrarse figuras que pasaron por Disney Channel.

