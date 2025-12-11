A qué se dedican hoy Caro y Dani, los conductores de Zapping Zone de Disney

Volver de la escuela o del club por la tarde, sentarse a merendar, prender la tele y poner Disney Channel. Esa era la rutina de casi cualquiera que hubiera transitado sus años de niñez y adolescencia entre el 2000 y el 2012. Ese fue el lapso que duró la transmisión de Zapping Zone en el canal del ratón animado, un programa conducido por Carolina Ibarra y Daniel Martins.