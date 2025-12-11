Yerba Buena, en alerta por los siniestros viales: dos de cada tres accidentes son en moto

La participación vecinal también viene creciendo. La herramienta Ojos en Alerta, un canal directo vía WhatsApp con el Centro de Monitoreo, ya suma casi 3.000 usuarios. Cada mensaje -una foto, un video o un aviso sobre un accidente, un hecho sospechoso o una emergencia- ingresa a la plataforma central y activa un protocolo de respuesta. Según Novillo, la Guardia Urbana o la Policía llegan en menos de siete minutos, un dato que los propios vecinos suelen remarcar.