Yerba Buena, en alerta por los siniestros viales: dos de cada tres accidentes son en moto

En Yerba Buena crece la preocupacón. Un informe del Centro Integral de Monitoreo reveló que el 66% de los siniestros viales registrados el mes pasado fueron protagonizados por motociclistas; y que casi el 70% de ellos no llevaba casco. Así lo confirmó a LA GACETA Marcos Novillo, subsecretario de Comunicación, Modernización y Gobierno.
“El dato que más nos preocupa hoy es el uso de la moto y el no uso del casco. Es el factor que más incidentes nos está generando”, explicó. El funcionario detalló que el municipio viene cruzando durante todo el año datos del territorio con las imágenes del Centro de Monitoreo.
De ese análisis surgió un patrón claro: las motos concentran la mayor parte de los accidentes y las infracciones, especialmente en los corredores más transitados de Yerba Buena.
La avenida Aconquija encabeza la lista de zonas con mayor registro de siniestros, seguida por avenida Perón. Luego aparecen los sectores de calles Cariola, Alfredo Guzmán y Salas y Valdés. “Los números de noviembre nos marcaron que lo que veníamos haciendo no alcanzaba; por eso lanzamos una campaña integral sobre el uso del casco y la conducción segura”, señaló.
La participación vecinal también viene creciendo. La herramienta Ojos en Alerta, un canal directo vía WhatsApp con el Centro de Monitoreo, ya suma casi 3.000 usuarios. Cada mensaje -una foto, un video o un aviso sobre un accidente, un hecho sospechoso o una emergencia- ingresa a la plataforma central y activa un protocolo de respuesta. Según Novillo, la Guardia Urbana o la Policía llegan en menos de siete minutos, un dato que los propios vecinos suelen remarcar.
En paralelo, y aunque el foco de la jornada estuvo puesto en los siniestros viales, el subsecretario destacó que los índices de inseguridad muestran una tendencia a la baja. “La combinación de cámaras, patrullaje, tecnología y la participación del vecino mejoró la seguridad. Muchas causas avanzaron gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Policía”, dijo.
Antes de fin de año se instalarán 15 nuevas cámaras y la meta para 2025 es sumar otras 100. “Contar con este nivel de información nos permite tomar decisiones basadas en datos reales. Nuestro gran hermano municipal está funcionando y cada vez mejor”, afirmó Novillo.
Los vecinos pueden comunicarse ante emergencias a través de Ojos en Alerta, la app Yerba Buena Digital o las redes sociales del municipio.